De elogiar a Thatcher a enarbolar el reclamo de soberanía: el giro de Milei sobre Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el V Encuentro Regional del Foro Madrid, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, en Santiago (Chile). ( EFE/ ESTEBAN GARAY )

El presidente de Argentina, Javier Milei, dio un giro a su postura respecto al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833, al pasar del elogio a la ex primera ministra Margaret Thatcher al anuncio de sanciones contra empresas británicas que operen en el archipiélago del Atlántico Sur.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", dijo Milei el jueves en un mensaje a la nación, en el que, además, anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, la provincia a la que según Argentina pertenecen las islas.

Este cambio de postura del líder ultraderechista contrasta con que antes de su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2023, expresaba su admiración por Thatcher, quien gobernaba Reino Unido durante la guerra de Malvinas de 1982.

Aquella contienda, que inició la Junta Militar que gobernaba de facto Argentina entonces, terminó con la derrota del país sudamericano y la muerte de 600 hombres de este país, la gran mayoría jóvenes.

Durante una entrevista concedida al medio británico BBC, en mayo de 2024, Milei dijo: "Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es de una precariedad intelectual enorme. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante".

En septiembre, cuatro meses después, estableció un acuerdo con Reino Unido para avanzar en asuntos humanitarios, pesca y conectividad, bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía, algo que fue criticado por la oposición por considerar que debilitaba el reclamo durante décadas ante organismos internacionales, como la ONU.

El 2 de abril de 2025, con motivo de otro aniversario de la guerra, Milei señaló que su Gobierno buscaba "hacer de Argentina una potencia" para que los habitantes de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur "prefieran ser argentinos".

En enero de 2026, excombatientes de las Malvinas denunciaron penalmente a Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber dicho al diario británico The Telegraph que "el territorio solo debería regresar a la Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen".

El Mundial 2026, punto de inflexión

Tras el partido entre Inglaterra y Argentina disputado en el Mundial 1986, que ganaron los sudamericanos con dos goles de Diego Armando Maradona -y que se leyeron como una especie de resarcimiento por la derrota en las Malvinas cuatro años antes-, ambas selecciones se enfrentaron otra vez en las semifinales del Mundial 2026, también con victoria de la albiceleste.

En la previa al partido del pasado julio, el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina recomendó a sus aficionados que no concurrieran al estadio con simbología que pudiera agitar resquemores frente a los ingleses.

Pero desde las gradas arrojaron al campo de juego una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", que recogieron los jugadores y la mostraron al público, lo que generó una gran euforia popular pero también quejas del Gobierno británico.

Milei, siguiendo ese fervor patriótico, dijo: "Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático con una inteligencia en el accionar".

Antes de aquel partido, la vicepresidenta argentina, Victoria Villaruel, enfrentada públicamente al presidente, calificó a los británicos de "piratas usurpadores".

Encuestas, Trump y "oportunismo político"

Las encuestas muestran un declive al apoyo a Milei y a su Gobierno, consecuencia de una situación que arroja buenos datos macroeconómicos pero insatisfacción para los ciudadanos, que se sienten asfixiados y no les llegan los sueldos a fin de mes, especialmente las clases medias.

Un sondeo de la consultora Zuban Córdoba señala que un 65 % prioriza votar en las elecciones de 2027 a la "propuesta más nacionalista/soberanista en temas de tierras, recursos naturales y relaciones internacionales".

El pasado jueves, Milei anunció sanciones al proyecto de extracción de crudo en las Malvinas de la empresa israelí Navitas y su socio británico Rockhopper: "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora".

A ello se suma el guiño sobre el reclamo argentino de las Malvinas proveniente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que tiene en "revisión" la histórica postura de neutralidad y apoyo indirecto a la administración británica del archipiélago.

Para la oposición argentina, el cambio de rumbo responde al "oportunismo político" en un contexto adverso de opinión pública.

El peronista Jorge Taiana, exministro de Exteriores y de Defensa, considera que los anuncios de Milei "llegan tarde", después de "haber hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido" sobre los intereses argentinos.