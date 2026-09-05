La crisis eléctrica de Venezuela empeora pese a promesas de inversiones

Fotografía del 6 de agosto de 2026 que muestra a un hombre cargando a un bebé durante un corte eléctrico, en Maracaibo (Venezuela). ( EFE/ HENRY CHIRINOS )

Durmiendo en un colchón junto a la puerta de la entrada de su casa para buscar un soplo de aire en medio del sofocante calor nocturno de Maracaibo, Elianne Flores refleja la realidad de millones de venezolanos que sufren a diario apagones cada vez más largos en un año en el que la crisis eléctrica empeoró pese a las promesas de nuevas inversiones tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Para Elianne no ha habido diferencia. A veces, cuando la temperatura baja un poco, duerme en su habitación junto a su esposo, quien permanece en cama tras sufrir un accidente cerebrovascular que le paralizó el lado derecho del cuerpo.

Él usa un ventilador recargable en un intento por aliviar su ya complicado estado de salud al que se suma una diabetes.

En teoría deberían tener unas seis horas de racionamiento, como el resto de sus vecinos en el sector Santa Clara, en el norte de Maracaibo, la capital del petrolero estado Zulia (noroeste), pero el transformador que surte a su casa cumplió su vida útil y dejó de suministrar la corriente que para ellos es muy necesaria para refrigerar la insulina que necesita este hombre.

Ante este racionamiento eterno, se las han ingeniado para conservar la insulina en una nevera que lograron conectar mediante un cable de extensión eléctrica a la casa de una vecina que sí cuenta con luz.

"Como no hay electricidad, tenemos que sacar con un balde el agua del tanque y con potecito bañar a mi esposo. Con una linternita andar siempre alumbrando (...) para poder hacer todo y bañarnos con pote", dice Flores a EFE al describir su día a día.

La crisis

Zulia es uno de los estados más afectados por los apagones que comenzaron hace más de 15 años en Venezuela en medio de una crisis eléctrica que pareció estabilizarse durante 2025, según los habitantes. Sin embargo, en los últimos meses, los cortes pueden llegar a extenderse hasta por días -sin que haya un previo aviso- y se han ampliado a otros lugares.

La crisis eléctrica "ha empeorado de manera significativa, uno tenía la idea de que la gran víctima de esto es el Zulia y resulta que ahora se han sumado otras regiones del país", dijo recientemente el experto Efraín Rincón, de la firma Consultores 21, durante una rueda de prensa en Maracaibo.

"Los datos dicen que el 99 % de los hogares (zulianos) se ven afectados por interrupciones del servicio eléctrico al día (...) en (la región de) Los Andes estamos más o menos en ese porcentaje, 98 %, y en la capital (Caracas) hay un 82 %. De tal suerte que el problema energético se 'deszulianizó' y empieza ahora a nacionalizarse", apuntó.

La situación se agravó, según usuarios, en febrero, un mes después de que EE.UU. depusiera a Maduro y se lo llevara detenido a Nueva York, mientras comenzaban las promesas de inversión petrolera y eléctrica en Venezuela.

De hecho, el miércoles Venezuela firmó "una alianza estratégica" con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para el fortalecimiento del sistema eléctrico y la recuperación de esta infraestructura en la industria petrolera del país.

Ya en junio habían suscrito un memorando de entendimiento y en abril la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció negociaciones con Siemens para el mismo tema.

Según el Gobierno de Rodríguez, los cortes eléctricos se deben al fenómeno climático El Niño, las sanciones extranjeras y el sabotaje de mafias que, según dijo el viernes, protestan por los acuerdos petroleros firmados con empresas extranjeras.

Pero la oposición y expertos aseguran que la crisis es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento durante años.

"Ningún cambio"

Isamar González, una estudiante de psicología de 18 años que vive en el sur de Maracaibo, dice que desde niña recuerda los cortes de luz.

"Yo siento en realidad que no ha habido ningún cambio. Creo que ha habido momentos peores, como cuando nos quitaron la luz una semana en (2019...) Y creo que ahorita se tiene que aprender a sobrevivir con esto", indicó a EFE.

La joven cuenta que para estudiar usa linternas, ya que, asegura, la luz se va "todos los días".

La situación golpea más a los enfermos, como el esposo de Flores o varios de sus vecinos, entre ellos pacientes oncológicos o con autismo.

Los afectados, al menos en Santa Clara, han acudido a distintos entes para que atiendan su situación, sin tener respuesta.

"Lo que más me llena de cólera es que, como dijo nuestra vecina, nos están peloteando (enviando de un lugar a otro)", se quejó con EFE Alfredo Mindiola, de 67 años.