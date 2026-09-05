Llegan a Ecuador 28 tripulantes de dos embarcaciones hundidas por EE. UU. en altamar

Veintiocho tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, por supuestamente estar vinculados con el grupo criminal Los Choneros, llegaron a la ciudad portuaria de Manta. ( EFE/ CAPTURA DE VIDEO )

Veintiocho tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, por supuestamente estar vinculados con el grupo criminal Los Choneros, llegaron este viernes a la ciudad portuaria de Manta, en medio del reclamo de sus familiares.

La Armada señaló en un comunicado que nueve personas pertenecientes a la embarcación Conquista II y diecinueve más de la embarcación OM2 llegaron a bordo de una unidad guardacostas de la institución sobre las 15:00 hora local (20:00 GMT).

"Tras su llegada se ejecutaron los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes", dijo la entidad militar sin dar más detalles, aunque medios locales afirmaron que fueron llevados a una unidad policial.

Otras ocho personas del Conquista II estaban aún en camino al puerto a bordo de otra embarcación, agregó la Armada.

Los veintiocho hombres fueron detenidos entre miércoles y jueves por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos después de que los militares interceptaron las embarcaciones en las que navegaban.

Según el Comando Sur de EE. UU., supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino.

"Esto es producto de una investigación. Son embarcaciones que han sido utilizadas como logística para otras embarcaciones pequeñas que comienzan a amarrarse, que están cargadas de droga, para luego salir hacia puertos mexicanos y luego ir a Estados Unidos. Es un trabajo que se hace con la cooperación internacional", dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Familiares de los detenidos

Sin embargo, los familiares de estas personas aseguraron que no son narcotraficantes sino pescadores que habían salido a faenar.

"¿Qué quiere el presidente (Daniel Noboa)? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo? Ese es el único sustento de la familia", dijo a los medios una de las decenas de parientes que llegaron hasta los exteriores de Capitanía del Puerto de Manta en busca de información.

Los familiares se instalaron en la calle con carteles con mensajes como 'No al atropello contra nuestros pescadores' o 'Ellos son inocentes, no son delincuentes'.

Está previsto que este sábado se realice una audiencia de habeas corpus en la que los familiares de los tripulantes del Conquista II esperan que la justicia declare que los pescadores fueron víctimas de desaparición forzada y ordene su liberación si fueron detenidos sin orden judicial o fundamento legal suficiente.

En esa manifestación también estuvieron algunos parientes de los ocho pescadores ecuatorianos desaparecidos desde enero en altamar y que salieron a faenar a bordo del barco Fiorella.

Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en esta desaparición y también en dos ataques más a embarcaciones ecuatorianas registradas en marzo cerca de las Islas Galápagos.

El pasado miércoles se cumplió un año del inicio de la campaña del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, con un balance de más de 220 muertos, y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.