Desvían tres vuelos a Puerto Rico por accidente de avión en Miami

Fotografía de un avión de carga con el logotipo de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.). ( EFE )

Aerostar Puerto Rico, compañía operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, informó que tres vuelos de American Airlines con destino a Miami fueron desviados al aeródromo local por la caída de un avión de carga de Amazon Prime Air al salir de la pista en la ciudad norteamericana.

En un comunicado, Aerostar explicó que las operaciones en el aeródromo de San Juan "continúan mientras se monitorean los efectos de una suspensión temporal de operaciones" establecida en el Aeropuerto Internacional de Miami, tras el accidente del avión que había partido desde la capital puertorriqueña.

Desvío de vuelos

Así, tres vuelos de American Airlines que se encontraban en ruta hacia Miami serán desviados a San Juan.

Estos son el AA3465, procedente de la isla de Dominica, con llegada estimada a las 15:47 (19:47 GMT), el AA2691, procedente de Fort-de-France, Martinica, con llegada estimada a las 16:00 (20:00 GMT) y el AA4316, procedente de Maracaibo, Venezuela, con llegada estimada a las 16:45 (20:45 GMT).

"Al momento, no se ha informado de una interrupción general de las operaciones en el aeropuerto de San Juan. Sin embargo, los vuelos cuyo destino sea Miami podrían experimentar cambios mientras permanezcan vigentes las restricciones en ese aeropuerto", indicó Aerostar en la nota.

La compañía indicó que el próximo vuelo de American Airlines programado desde San Juan hacia Miami mantiene, hasta el momento, su salida para las 16:30 (20:30 GMT).

"Si la situación en MIA se prolonga, pudiera verse afectado", reconoció la empresa.

Accidente en Miami

"Aerostar continúa monitoreando las operaciones y recomienda a los pasajeros con vuelos desde y hacia Miami verificar el estatus de su itinerario directamente con su aerolínea", añadió.

La Agencia Federal de Aviación (FAA, en inglés) indicó en su perfil de X que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado desde San Juan.

La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

"Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", explicó.

Estado del aeropuerto

Por ahora, se desconoce el número de heridos que ha dejado el incidente.

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás.

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