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Incidente avioneta
Incidente avioneta

Un herido después de que una avioneta se saliera de la pista en el aeropuerto de Galápagos

El aeropuerto indicó que tanto el piloto como los pasajeros se encuentran en buen estado

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    Un herido después de que una avioneta se saliera de la pista en el aeropuerto de Galápagos
    Imagen ilustrativa (FOTO DE CANVA)

    Una persona resultó herida este domingo cuando una avioneta se salió de la pista en el aeropuerto de Baltra en Galápagos, mientras otras cincos resultaron ilesas, informó el ecuatoriano Servicio Integrado de Seguridad (ECU 91),

    El aeropuerto indicó que tanto el piloto como los pasajeros se encuentran en buen estado.

    Detalles del incidente

    El ECU 911 apuntó en sus redes sociales que coordinó la atención ante una emergencia registrada en el aeropuerto con la avioneta en la que estaban seis pasajeros, pero no dio detalles sobre la persona herida.

    Respuesta oficial

    De su lado el aeropuerto ecológico de Baltra precisó que después del mediodía se registró un incidente en la pista 14, cuando la aeronave HC-CYK, de la aerolínea ESAV, "sufrió una salida de la pista durante la maniobra de despegue".

    Tras reportarse la emergencia se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), indicó en un comunicado en el que aseguró que "el piloto y los pasajeros se encuentran bien".

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    • El archipiélago de Galápagos, uno de los principales destinos para los turistas extranjeros, se encuentra a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

    Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

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