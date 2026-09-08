Presidente de Ecuador anuncia reducción de tres centavos en el precio de los combustibles

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes que el precio de las gasolinas de mayor consumo en el país: extra y ecopaís, de bajo octanaje, y también el del diésel, bajará tres centavos de dólar por galón (3,78 litros) desde el próximo 12 de septiembre, en medio de la guerra en Oriente Medio que impacta en el costo de los combustibles a nivel global.

"Mientras en el mundo el petróleo y los combustibles suben en medio de una situación internacional cada vez más compleja, en Ecuador la gasolina y el diésel vuelven a bajar", escribió el mandatario -en su cuenta de X-.

Noboa aseguró que este será el tercer mes consecutivo en el que se registrará una reducción y que ya serían "diez centavos menos desde junio".

Contexto internacional

Estos combustibles ya no están subsidiados en el país andino, pero el pasado 9 de julio, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y el diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto en los consumidores de las variaciones extraordinarias del mercado internacional.

La reforma que eliminó los subsidios a los combustibles en Ecuador mantuvo el sistema de bandas e incorporó un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional, como lo que sucede ahora con los precios del petróleo y los hidrocarburos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"En un momento difícil para el mundo, nuestro trabajo es cuidar el bolsillo de los ecuatorianos", agregó Noboa.

Con esta reducción, el precio de la extra y ecopaís pasará de 3,24 dólares por galón a 3,21 dólares; mientras que el del diésel premium pasará de 3,18 a 3,15 dólares.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión en el actual conflicto en Oriente Medio, dado que su cierre parcial y paso restringido ha afectado el precio global del petróleo y sus derivados.

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