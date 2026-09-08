México defenderá su independencia ante "cualquier potencia extranjera" tras mapa de Trump

Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social Truth Social del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump @realDonaldTrump que muestra un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia. Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América". ( EFE/ @REALDONALDTRUMP )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este martes que su Gobierno no se subordinará a Estados Unidos y aseguró que el pueblo "sale a la defensa siempre de su soberanía e independencia", al responder sobre la publicación del mandatario estadounidense, Donald Trump, de un mapa que muestra a México cubierto con la bandera de Estados Unidos.

"Frente a cualquier potencia extranjera que quiera suponer que puede gobernar en México. Ahí el pueblo de México sale a la defensa siempre de su soberanía y de su independencia", señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, al ser cuestionada por la imagen difundida por Trump en Truth Social.

Además, la mandataria mexicana aseguró que el Gobierno mexicano colabora con Estados Unidos, pero no se subordinará.

"No queremos la injerencia extranjera en México de ningún tipo", zanjó.

El mapa, publicado el lunes sin texto explicativo, muestra a México, Canadá, Groenlandia, Islandia y territorios de Centroamérica y el Caribe bajo los colores de la bandera estadounidense y con la leyenda "United States of America" (Estados Unidos de América).

Horas después de esa publicación, Sheinbaum escribió en X que, "en el mes de la patria", México "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero" y reivindicó al país como "libre, independiente y soberano".

Aprovechó, además, la pregunta para defender una iniciativa enviada por su Gobierno que busca impedir que una persona con doble nacionalidad pueda ocupar la Presidencia de la República o una gobernatura, salvo que renuncie a la otra nacionalidad.

"No puede ser presidente y jurar a dos banderas. Solo una, la mexicana", sostuvo la gobernante, quien argumentó que quien encabeza el Ejecutivo debe responder únicamente "al pueblo de México".

La precisión sobre las nacionalidades

La presidenta aclaró que no cuestiona que una persona mexicana tenga dos o incluso tres nacionalidades ni que extranjeros opinen sobre asuntos del país, pero distinguió esa situación de quienes aspiren a gobernarlo.

"Gobernadores o presidentes, gobernadoras o presidentas, solo tienen una patria", expresó.

Este nuevo capítulo de la defensa de la soberanía mexicana ocurre en un contexto de una relación bilateral marcada por la cooperación en seguridad, migración y comercio, pero también las presiones de Washington para ampliar su participación en acciones contra el narcotráfico en territorio mexicano y sus señalamientos a gobernadores, legisladores y autoridades por lazos con el crimen organizado.

Trump ha insistido desde el inicio de su mandato en reivindicaciones territoriales sobre Groenlandia y ha planteado que Canadá se convierta en estado estadounidense.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social Truth Social del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump @realDonaldTrump que muestra un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera