El Gobierno de Cuba acusa a EE.UU. de "intentar reescribir la historia del hemisferio"

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, habla durante la presentación del informe de Cuba contra el embargo de EE.UU. este lunes, en La Habana (Cuba). El costo del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, fue de 8.083,3 millones de dólares, la mayor cifra registrada, y un 7 % más respecto al mismo periodo del año anterior, según reportó Rodríguez. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El Gobierno de Cuba acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de "intentar reescribir la historia del hemisferio", en medio de la gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú; y el anuncio de la incorporación de este último país al Escudo de las Américas, informaron este jueves medios oficiales.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, aseveró en redes sociales que "la trayectoria destructiva del imperialismo estadounidense y su alianza con los gobiernos más reaccionarios de la región está bien escrita y registrada".

El Escudo de las Américas es una iniciativa promovida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, junto con varios Gobiernos latinoamericanos de derecha para reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

Rodríguez remarcó que las relaciones de EE.UU. con la derecha en América Latina se ha visto marcada por "intervenciones militares, la usurpación de territorios, la apropiación de riqueza ajena y la explotación despiadada de los trabajadores y campesinos".

Además, dijo, han estado caracterizadas por "decenas de miles de asesinados, desaparecidos y torturados, en la expansión de la violencia y el crimen, y la persecución de líderes sociales, movimientos populares y luchadores a favor de la justicia".

Marco Rubio: La izquierda ha destruido a países del hemisferio

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense manifestó esta semana que "la izquierda ha destruido, básicamente, todos los países del hemisferio de los que se ha apoderado".

"La izquierda destruyó a Venezuela. La izquierda destruyó a Cuba. La izquierda destruyó a Nicaragua", aseveró Rubio.

El secretario de Estado estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que la isla contribuyó a forjar la extrema izquierda en su país y el continente.

Cuba ha respondido a estas acusaciones señalando a Washington por "la protección que se le brinda en territorio estadounidense a los que financian, organizan, instigan y se entrenan para actos terroristas" contra la isla.

La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de EE.UU., primero con un bloqueo petrolero iniciado en enero de este año y luego con sanciones secundarias que ahuyentan a las empresas extranjeras.

EE.UU. ha mantenido siempre de fondo la sombra de una posible intervención militar.

Cuba presentó esta semana su informe 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', en el cual indicó que el embargo económico, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, tuvo un costo para la isla de 8.083,3 millones de dólares. Esta es la mayor cifra registrada, y un 7 % más respecto al mismo periodo del año