La OEA celebrará "lo antes posible" reunión de cancilleres sobre la crisis en Nicaragua

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, reacciona durante una entrevista con EFE este jueves en Washington (EE.UU.). Ramdin expresó su confianza en que la reunión de cancilleres de la región para abordar el veto constitucional a la oposición en Nicaragua se celebre "lo antes posible". ( EFE/LENIN NOLLY )

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó este jueves su confianza en que la reunión de cancilleres de la región para abordar el veto constitucional a la oposición en Nicaragua se celebre "lo antes posible".

"En términos de la fecha, esperamos tener esta reunión lo antes posible, poco después de la Asamblea General de Naciones Unidas (de finales de septiembre)", declaró Ramdin en un encuentro con agencias de noticias internacionales, entre ellas EFE.

Ramdin explicó que continúan las conversaciones entre Estados Unidos, anfitrión del encuentro, y los demás Estados miembros de la OEA para "materializar una fecha aceptable para todos" que permita además la participación de un "número óptimo" de ministros de Exteriores.

Ramdin aboga por sanciones precisas

El secretario general subrayó que el encuentro no debe limitarse a condenar lo ocurrido en Nicaragua, sino que debe servir "para tomar medidas", entre ellas sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra determinadas personas.

"Lo que está ocurriendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable. Pero una simple condena no es suficiente. Si nos reunimos tiene que ser para tomar medidas", afirmó.

El Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, aprobó el pasado 19 de agosto convocar una reunión de ministros de Exteriores del organismo, todavía sin fecha, para abordar la situación en Nicaragua, después de que el presidente del país, Daniel Ortega, amenazara con cancelar las elecciones.

La convocatoria fue aprobada con el voto a favor de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

La reunión de cancilleres de la OEA es un mecanismo extraordinario al que el organismo recurre raramente para abordar asuntos de especial importancia para la región.

Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, después de años de críticas de la organización al Gobierno de Ortega y a su reelección.

El pasado 4 de septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua inició el proceso para reformar la Constitución e impedir la participación en los comicios de opositores considerados "traidores a la patria", en un movimiento con el que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, buscan consolidar su poder.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política de rivales para evitar la competencia electoral.