Cuba califica de "terrorismo" las acciones de EE. UU. para "rendir por hambre" a la isla

l ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, habla durante la presentación del informe de Cuba contra el embargo de EE. UU. en La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El Gobierno de Cuba calificó este viernes de "terrorismo" las acciones de Washington para "rendir por hambre" al país caribeño y evocó a las 3,400 víctimas y los 2,099 lesionados de la isla en hechos terroristas, al rememorar los ataques del 11 de septiembre en Nueva York.

"Cuba, que ha sufrido por más de 60 años ataques terroristas de diverso tipo con un saldo de más de 3,400 muertos y 2,099 lesionados, hoy enfrenta un plan genocida para rendir por hambre al pueblo. Eso también es terrorismo, terrorismo de Estado", aseveró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales esta jornada.

El mandatario señaló que a un cuarto de siglo después de los ataques del 11 de septiembre, "este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo".

Al citar las palabras del líder de la revolución en la isla, Fidel Castro (1926-2016), Díaz-Canel añadió que la lucha contra el terrorismo en el mundo "se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar".

"Poniendo fin a los genocidios, siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles", concluyó.

Embargo económico

Las autoridades de la isla han señalado en diversas ocasiones que también constituye un "genocidio" el embargo económico de EE. UU. contra la isla desde hace más de seis décadas, el bloqueo petrolero iniciado por Washington en enero, y las sanciones secundarias contra empresas extranjeras que mantengan vínculos con Cuba.

"Es el mismo sentimiento despiadado que en el genocidio en Gaza; en Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata", afirmó esta semana, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al presentar el informe titulado 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba'.

En este sentido, Rodríguez apuntó la víspera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "por primera vez" había reconocido la aplicación contra Cuba de "las sanciones más fuertes de la historia" de la relación bilateral y que "trágicamente el pueblo cubano está sufriendo" su impacto.

Rubio realizó esas afirmaciones durante una entrevista exclusiva concedida a Noticias RCN y NTN24 en Colombia esta semana, y advirtió que podrían venir acciones aún más severas.

Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de EE. UU., para que la isla introduzca profundos cambios económicos y políticos.