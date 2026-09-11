Milei viajará a EE. UU. tras suspender visita a Reino Unido por tensiones por las Malvinas

El presidente argentino, Javier Milei, viajará nuevamente a Estados Unidos para participar el próximo 23 de septiembre como principal orador en un foro sobre seguridad, según informó el Instituto Republicano Internacional (IRI), tras cancelar su viaje al Reino Unido previsto para octubre, en medio de las tensiones por la disputa de soberanía sobre las Malvinas.

El encuentro conservador, denominado "Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica", es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el IRI, con el banco Citi como anfitrión, y reunirá en Nueva York a empresarios, inversores y miembros de centros de estudios e instituciones estadounidenses y latinoamericanas.

El presidente argentino abordará la importancia de la asociación entre Argentina y Estados Unidos para "fortalecer el papel de las Américas en las cadenas de suministro globales, los recursos críticos y la seguridad estratégica", según informó el IRI en un posteo en la red social X que Milei compartió.

La Fundación Federalismo y Libertad, con sede en la provincia argentina de Tucumán, había anunciado este jueves la participación de Milei como principal orador del encuentro, al que se podrá acceder solo con invitación.

Contexto del viaje

El nuevo viaje se producirá en medio de las tensiones entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, bajo administración británica desde 1833 y cuya soberanía reclama el país suramericano, y después de recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la posición de Washington respecto de la disputa.

Milei ha reforzado en las últimas semanas su estrategia diplomática para reclamar la soberanía argentina sobre las islas y el Ejecutivo ha iniciado demandas contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago, además de la reactivación del proyecto para construir una base naval integrada en la provincia sureña Tierra del Fuego.

Este viaje será el decimoctavo de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, país al que ha dedicado buena parte de su agenda internacional, especialmente para fortalecer el vínculo con el Gobierno estadounidense y promover su programa de reformas económicas.