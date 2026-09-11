Justicia de Perú dicta una segunda cadena perpetua contra exjefe de Sendero Luminoso

Imagen de archivo de cuando fue capturado en febrero del 2012 Camarada Artemio en Perú. ( EFE )

Una Sala Penal Nacional de Perú dictó una segunda cadena perpetua por terrorismo agravado contra uno de los últimos jefes del grupo subversivo Sendero Luminoso, Florindo Eleuterio Flores Hala, alias Camarada Artemio, por cuatro emboscadas cometidas en 1996 que dejaron siete militares muertos y 10 heridos, según informó este viernes el Ministerio Público.

El 'camarada Artemio' ya cumple prisión por terrorismo y tráfico ilícito de drogas, pero la nueva sentencia responde a otros ataques cometidos en la ciudad de Tocache, en la selvática región de San Martín, cuando ejercía como líder del Batallón T-4 Tocache, que operaba en el Comité Regional Huallaga (CRH) de Sendero Luminoso, la organización terrorista fundada por el fallecido Abimael Guzmán en 1980.

Los hechos

De acuerdo con los hechos comprobados en juicio oral por la fiscal adjunta superior Jackeline Ferrel, 'Artemio', en su condición de secretario del Comité Regional Huallaga de Sendero Luminoso, ordenó ejecutar cuatro emboscadas contra las fuerzas armadas de Perú en 1996.

Estas se concretaron el 31 de mayo, 1 de junio, 2 de julio y 28 de setiembre de 1996 en diversos caseríos y sectores de la provincia de Tocache, en San Martín, precisó la Fiscalía.

Producto de estos atentados, fallecieron siete militares y 10 quedaron heridos, en tanto que otros dos civiles sobrevivieron a los ataques subversivos, indicó la fuente oficial.

La sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria incluye la obligación de pagar una reparación civil de 20,000 soles (unos 6,000 dólares) a favor del Estado.

Tras la captura de la cúpula de Sendero Luminoso en 1992 en Lima, las fuerzas remanentes de ese grupo se desplazaron a los valles donde se siembra coca en la selva central del país para actuar en alianza con las mafias del narcotráfico y en esas localidades perpetraron secuestros y ataques contra los militares y la Policía Nacional.

De acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Sendero Luminoso fue el principal responsable de las 69.000 víctimas aproximadas que dejó el periodo de violencia interna en el país entre 1980 y 2000, provocada por ese grupo y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).