Capturan en México a presunto traficante de armas guatemalteco

Las autoridades mexicanas capturaron a un guatemalteco señalado como presunto líder de una red criminal transnacional vinculada al tráfico ilícito de armas de fuego, informó el sábado el ministerio del Interior de Guatemala.

El hombre, identificado como Gregorio "N", fue capturado en el fronterizo estado de Chiapas, México, por delitos de atentado y homicidio en grado de tentativa, entre otros, precisó la cartera.

Las autoridades mexicanas entregaron el detenido a sus pares guatemaltecas en una zona fronteriza.

Acusaciones

En Guatemala, el aprehendido era investigado por liderar una estructurada dedicada al traslado de armas y municiones "mediante encomiendas provenientes de Estados Unidos" hacia este país centroamericano, según un comunicado del ministerio del Interior.

"La información de inteligencia (guatemalteca) lo señala como presunto proveedor de armas de fuego de grupos delictivos transnacionales", afirmó el texto.

Las investigaciones establecieron que Gregorio "N" era el destinatario de una encomienda con 13 fusiles que fue decomisada en julio de 2024 en el puerto de Santo Tomás de Castilla, sobre el Caribe.

Según la nota, la estructura criminal supuestamente operaba en el departamento de Huehuetenango, al oeste de la capital guatemalteca y fronteriza con México.

En Huehuetenango operan grupos de narcotraficantes, el principal denominado Los Huistas y a cuyos líderes Estados Unidos impuso sanciones económicas en 2022.

El año pasado, Guatemala extraditó a Estados Unidos al líder máximo de Los Huistas, Aler Baldomero Samayoa, uno de los 100 prófugos más buscados por Washington y el número uno en la lista de los más buscados en Guatemala.