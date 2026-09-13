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Sismo en Bolivia
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Un sismo de magnitud 3.2 se registra en el centro de Bolivia sin daños ni víctimas

En la víspera se reportó otro sismo de magnitud 3.4 en la región andina de Potosí

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    Un sismo de magnitud 3.2 se registra en el centro de Bolivia sin daños ni víctimas
    Imagen de archivo de un sismógrafo que recoge la señal de un terremoto. (ARCHIVO)

    Un sismo de magnitud 3.2 se registró este domingo en la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.

    El sismo se produjo a 0:11 hora local y tuvo como epicentro la provincia Cercado de Cochaamba, según el observatorio que es la única institución sismológica en Bolivia.

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    • El movimiento telúrico tuvo una profundidad de cinco kilómetros, por lo que se considera superficial.

    La zona del temblor está a 10 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, capital de esa región, a 10 kilómetros de Sacaba, una ciudad intermedia, y a 17 kilómetros de Tiquipaya, ciudad conocida como la más productora de flores, detalló.

    El informe del observatorio señala que "debido a la profundidad (...) es probable que sea sentido y cause daños en regiones aledañas al epicentro".

    Otro sismo 

    En la víspera se reportó otro sismo de magnitud 3.4 en la región andina de Potosí, en el suroeste del país, también sin reporte de daños ni víctimas.

    El movimiento telúrico ocurrió a 194.3 kilómetros de profundidad y la institución informó "es poco probable que se haya sentido".

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