Al menos 10 muertos en el estado mexicano de Sinaloa en vísperas de marcha por la paz

Fotografía de archivo de miembros del Ejercito Mexicano, en Culiacán, estado de Sinaloa (México), donde las autoridades dicen que opera el grupo Los Chapitos. ( EFE )

Al menos 10 personas fueron asesinadas en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste) en la víspera de la 'marcha por la paz' que se realiza este domingo, al cumplirse dos años del recrudecimiento de la violencia en la región por la guerra interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, que ha dejado más de 3,000 muertos.

La jornada violenta se registró el sábado, con cuatro personas asesinadas en la ciudad de Culiacán, cinco en el puerto de Mazatlán y una más en el municipio de Escuinapa, según reportes de medios locales que citan fuentes de seguridad.

En Culiacán, los cuerpos de dos hombres fueron hallados en bolsas de plástico y con huellas de violencia, otro más fue abandonado junto a una carretera con disparos de bala, y una mujer fue asesinada a tiros a bordo de una camioneta, según los reportes.

Mientras que en Mazatlán, se reportó el hallazgo de los cadáveres de una mujer y un hombre con huellas de violencia.

Además, tres hombres fueron asesinados a balazos en hechos distintos, uno de los cuales también dejó dos personas heridas.

Y en Escuinapa, una mujer fue encontrada muerta y con impactos de bala a un costado de una carretera, de acuerdo con los informes.

Marcha por la paz

Los hechos ocurrieron en vísperas de una marcha por la paz convocada para este domingo en Culiacán, a dos años del inicio de la actual crisis de violencia en Sinaloa, provocada por la guerra interna entre 'los Mayos' y 'los Chapitos'.

La movilización fue convocada por más de 30 organizaciones civiles, bajo el lema "Sinaloa nos une, el grito de paz nos mueve".

Miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán, capital de Sinaloa (noroeste), con pancartas con frases como "No queremos miedo, queremos paz" o "Cuando una madre llora, lloramos todas", según imágenes difundidas por medios y redes sociales.

A la convocatoria se sumaron colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y familiares de víctimas que han perdido la vida a causa de la ola de violencia en la región.

El conflicto estalló tras la captura en 2024 de Ismael 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos, que fracturó al Cartel de Sinaloa entre acusaciones de traición y derivó en una ola de asesinatos y desapariciones, así como el desplazamiento de familias y la pérdida de negocios y empleos.

Desde septiembre de 2024, la guerra interna del Cartel de Sinaloa ha dejado más de 3,000 muertos, y la violencia sigue vigente pese al despliegue militar del Gobierno federal, según un informe de International Crisis Group.