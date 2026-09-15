Kast se reúne con el CAF y anuncian inversión de 6,000 millones de dólares en Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, y anunciaron una inversión de 6,000 millones de dólares en Chile.

"Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento y empleo. CAF acompañará ese proceso, no solo con recursos financieros, sino también mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos del país", afirmó Díaz-Granados.

El financiamiento será puesto a disposición del país suramericano durante los próximos cuatro años, con el objetivo de acompañar las prioridades del Gobierno, en áreas como vivienda, empleo, infraestructura, agua y seguridad, además de impulsar la inversión privada.

Según informó el Gobierno chileno, la entidad internacional busca convertirse en socio financiero y técnico de Banco Estado, cuando el país, en el marco de una reforma impulsada por el Ejecutivo que apunta a reactivar el mercado de capitales, ampliar el acceso a la vivienda y movilizar el ahorro hacia el financiamiento de hogares y empresas.

Medidas anunciadas

En cuanto a infraestructura, el CAF acompañará la ejecución de obras para impulsar la productividad y el desarrollo, en sectores como el ferroviario, el transporte y el logístico, con el financiamiento al Puerto Exterior de San Antonio, entre otros.

La visita de Díaz-Granados se concretó en el marco del Foro Internacional "Digitalizar para Transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe", organizado por CAF con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Se trató de la primera edición del encuentro que se realizará anualmente en Chile, versión en la que participaron más de 250 líderes de toda la región, entre ministros de ciencia y tecnología, diputados, senadores y representantes de empresas como NVIDIA y Millicom.