Jefa negociadora de oposición aboga por un diálogo "a la altura de demandas" en Venezuela

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera. ( EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ )

La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, abogó este martes, a dos días de la fecha prevista para el segundo ciclo de conversaciones en Caracas, por un proceso de negociación que esté "a la altura de las demandas" de los venezolanos.

"Nos comprometemos a llevar la conversación directamente con la gente en la calle. Levantamos las banderas de la fe, la esperanza y la justicia para que la mesa de diálogo sea una expresión real de las demandas de los venezolanos", escribió en X tras reunirse con el cardenal Baltazar Porras.

En ese encuentro, aseguró que conversaron sobre "la profunda situación social que golpea a Venezuela" y, en ese sentido, coincidieron "en la inmensa preocupación acerca del deterioro económico, las carencias que sufre" la "gente y la urgencia de liberar a los presos políticos".

"El verdadero diálogo debe poner al ser humano en el centro. Debe escuchar a la madre que no tiene recursos para sus hijos, a la parturienta en un hospital sin insumos y al padre que trabaja por un salario que no alcanza para la canasta básica. El diálogo tiene que vestirse de justicia social y estar a la altura de las demandas de nuestro pueblo", insistió.

La liberación de las más de 300 personas que, según ONG, siguen detenidas por motivos políticos y la renovación del ente electoral, actualmente encabezado por funcionarios afines al chavismo, para una posterior convocatoria a comicios presidenciales son dos de las principales solicitudes que han hecho diversos sectores a la mesa de negociación, instalada el pasado mes.

Fuentes cercanas a las organizaciones dijeron este martes a EFE que el chavismo y el grupo opositor, integrado por exdiputados, iniciarán el 17 de septiembre el segundo ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos, en el que se tiene previsto que continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

Temas y acuerdos del diálogo

Figuera llegó a Venezuela el lunes para continuar las negociaciones, que por el chavismo lidera el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo después de casi una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.