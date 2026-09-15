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Delcy Rodríguez - EE.UU. - terremoto
Delcy Rodríguez - EE.UU. - terremoto

Delcy Rodríguez promete atención a amputados en terremotos y afectados por ataque de EE.UU.

El Gobierno tiene un censo de amputados -aunque no reveló la cifra- y anticipó que Venezuela suscribirá un acuerdo con la empresa japonesa Kawatek, que desarrolla tecnologías biónicas inteligentes

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    Delcy Rodríguez promete atención a amputados en terremotos y afectados por ataque de EE.UU.
    Los terremotos dejaron sepultadas decenas de personas y provocaron amputaciones a una cantidad todavía no establecida. (EFE/ RONALD PEÑA R)

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este martes dar atención rápida a los amputados que dejó el doble terremoto del pasado 24 de junio, así como a los afectados por los ataques de Estados Unidos en Caracas del 3 de enero, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

    "Ya estamos atendiendo a las víctimas del duplete (doblete) sísmico, también a las víctimas del 3 de enero, en la recuperación de sus miembros superiores con tecnología biónica", aseguró Rodríguez en un recorrido por un laboratorio de órtesis y prótesis de Caracas, durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

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    Asimismo, afirmó que el Gobierno tiene un censo de amputados -aunque no reveló la cifra- y anticipó que Venezuela suscribirá un acuerdo con la empresa japonesa Kawatek, que desarrolla tecnologías biónicas inteligentes.

    Este convenio permitirá, en una primera fase, atender a quienes hayan sufrido la pérdida de sus extremidades superiores y, posteriormente, a aquellos con amputaciones inferiores, apuntó Rodríguez.

    Transferencia tecnológica para los amputados

    A su lado, el director de Kawatek, Álvaro Ríos, señaló que la empresa prepara una alianza con el Gobierno de Venezuela para, en primera instancia, atender los amputados y luego iniciar una segunda fase para la "transferencia de tecnología".

    De esta manera, añadió Ríos, Venezuela contará "en un futuro con un laboratorio de biónica" y pueda "realizar desarrollo, rehabilitación y fabricación" a partir de esta tecnología.

    Tras el doble terremoto, varias organizaciones han establecido alianzas para dotar a los amputados de prótesis, piezas que cuestan entre 3.500 y 25.000 dólares, dependiendo de su complejidad, según dijo recientemente a EFE el taller Ortoprotécnica de Caracas.

    Las fundaciones CIREC de Colombia y las venezolanas Juan Pablo Dos Santos y Hospital Ortopédico Infantil se unieron para crear Fondo Humanitario 77, a través del cual quieren recaudar dos millones de dólares para atender a los amputados que dejó el terremoto en Venezuela.

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