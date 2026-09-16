Díaz-Canel anuncia su nuevo programa radial "para dialogar sobre la realidad de Cuba"

El programa radial anunciado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, se anuncia en un contexto de crisis económica que afecta a la mayoría de la población. ( EFE )

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este miércoles la salida al aire "próximamente" de un nuevo programa de radio llamado 'Criterio Compartido', un espacio "para dialogar sobre la realidad" de la isla.

El mandatario hizo el anuncio durante una visita esta jornada a la emisora oficial Radio Rebelde e informó que el "espacio estará concebido para dialogar sobre diferentes asuntos de la realidad cubana".

Fuentes consultadas por EFE y cercanas al medio radial confirmaron que el programa está previsto con una frecuencia de salida los miércoles cada 15 días; y se pretende que "sea de participación popular", aunque aún no especifican "cómo lo van a lograr", señalaron.

Un objetivo en medio de múltiples crisis

Según puntualizó la Presidencia de Cuba en sus redes sociales, "la idea es dialogar sobre los problemas del país, pero también sobre los avances en medio del feroz cerco imperial", en referencia al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero y a las medidas secundarias que ahuyentan a las empresas extranjeras.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada tanto por razones internas como externas. La combinación de la pandemia de la covid-19, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

Los cubanos sufren, además de los apagones de más de 20 horas diarias, la paralización casi total del transporte público, la escasez de alimentos y medicamentos, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y una profunda dolarización de la economía.

El Gobierno cubano busca hacer frente a esta crisis con un paquete de 176 reformas económicas para liberalizar y descentralizar la economía de la isla y que ha asegurado "no desvían al país del socialismo", pese a reconocer que supondrán la mayor transformación del país. EFE