Delcy Rodríguez afirma que acuerdo con Continental es un paso para desarrollo de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el memorando de entendimiento firmado este miércoles con la petrolera estadounidense Continental Resources y aseguró que se trata de otro de los "pasos firmes" que se han dado para el desarrollo de la industria energética de su país.

En Telegram, la líder chavista afirmó que el memorando está "orientado a impulsar capacidades técnicas y financieras para el desarrollo del bloque Ayacucho 2" ubicado en la mayor reserva de crudo en el mundo, la Faja Petrolífera del Orinoco.

"Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela", agregó.

El memorando fue firmado por Continental y la estatal venezolana PDVSA para desarrollar y operar Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco, un área que la compañía estima que contiene unos 30,000 millones de barriles de recursos petroleros.

El acuerdo abre la puerta a un contrato de largo plazo que ambas partes pretenden negociar en las próximas semanas, informó Continental en un comunicado.

El bloque, situado al norte del río Orinoco, en el estado de Anzoátegui, ocupa unos 126,000 acres (51,000 hectáreas) y contiene, según la estimación de la compañía, 30,000 millones de barriles de recursos 'in situ', es decir, petróleo existente en el subsuelo, una cifra que no equivale a reservas probadas ni a producción futura.

Producción petrolera

La compañía, con sede en Oklahoma y uno de los mayores productores privados de petróleo y gas de Estados Unidos, agregó que comenzó a "estudiar oportunidades" en Venezuela después del llamamiento de la Administración de Donald Trump a las energéticas estadounidenses para que contribuyan a la reconstrucción de la industria petrolera de ese país.

Venezuela extrajo en agosto un promedio de 1,201,000 barriles por día (bpd).

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se producían 3.1 millones.

Inversión extranjera

En lo que va de 2026, la producción ha aumentado un 29.9 %, desde los 924,000 bpd de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Desde entonces, el país suramericano se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU.

El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

El Gobierno insiste en que se ha firmado medio centenar de acuerdos en petróleo y gas.

El pasado 28 de agosto, Donald Trump y Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria del 35 %.