Flávio Bolsonaro acusa a Lula de "querer comprar a los pobres" al subir la ayuda social

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro acusó este jueves al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva de "querer comprar el voto de los pobres", tras decretar una subida del 15 % del valor del principal subsidio social del Gobierno.

En una retransmisión en directo en sus redes sociales, el hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro tachó de electorera la medida, aunque aclaró que, si gana las elecciones de octubre, mantendrá ese reajuste y "hará mucho más".

"¿Esa miseria? ¿Solo eso? Se está creyendo que va a comprar el voto de los pobres. ¿Cree que 90 reales (18 dólares / 15 euros) van a mejorar la vida de los pobres? Está dando migajas, miseria", manifestó el aspirante del Partido Liberal (PL).

Medidas sociales anunciadas

Lula, en busca de su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, decretó hoy un aumento del 15 % en el monto de la ayuda social estrella del Gobierno, a poco más de dos semanas de la primera vuelta de las presidenciales.

Así, se prevé que el apoyo mínimo concedido por el programa conocido como 'Bolsa Familia' pase de 600 reales (117 dólares) a 691 reales (135 dólares) por mes.

Flávio Bolsonaro, ungido candidato por su padre, quien actualmente se encuentra inhabilitado y en prisión domiciliaria por golpismo, prometió que, si gana los comicios, pondrá en marcha "el mayor programa de movilización social" de recursos "que la gente haya visto jamás".

"¡Quiero ser el libertador de la patria!", exclamó.

En otro momento del directo, el senador atacó a Lula por su edad. Dijo que "se ha convertido en un Biden", en alusión al expresidente estadounidense Joe Biden, y que tiene "ideas atrasadas y viejas que no van a llevar a Brasil a ningún lugar".

Situación electoral actual

"¡Vete a casa!¡El pueblo te va a jubilar!", declaró dirigiéndose a su adversario.

Según las últimas encuestas, Flávio viene recortando distancias respecto al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Un sondeo divulgado este jueves por la firma Datafolha mostró al dirigente progresista con un 39 % de las intenciones de voto, frente al 36 % que obtendría el senador ultraderechista, lo que significa que están empatados técnicamente.

En este contexto, Bolsonaro hijo apeló al voto útil de la derecha y pidió a los simpatizantes de otros candidatos conservadores que le apoyen a él para "resolver" las elecciones en la primera vuelta del 4 de octubre.