Milei reemplaza con militares al personal civil de la residencia presidencial de Olivos

El presidente de Argentina, Javier Milei, reemplazará con efectivos militares a una parte del personal civil que administra la residencia oficial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, para "elevar los estándares de eficiencia y seguridad", según un comunicado oficial difundido este jueves.

"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del presidente de la nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", expresa la nota oficial.

La Casa Militar se encarga de la seguridad de los presidentes de Argentina, está formado por personal de las Fuerzas Armadas y en los próximos 60 días pasará a tener el control del predio donde vive Milei, distante a unos 17 kilómetros de la Casa Rosada, sede del Gobierno y ubicada en el centro de la capital argentina.

Medidas anunciadas

La decisión de sustituir por militares al personal de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos -que se ocupa del mantenimiento, la limpieza o la cocina- "responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del presidente y su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina", dice el comunicado.

La llegada del sumo pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre demandará, según el Ejecutivo argentino, "un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial".

El mensaje presidencial de este jueves resalta que esta decisión "posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece" .

Milei pasa buena parte de su tiempo en Olivos , donde recibe a integrantes de su Gobierno y pocos días de la semana acude a la Casa Rosada, en la que sí cumple sus funciones su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .