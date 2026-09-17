La sequía extrema en Puerto Rico disminuye de 39 % a 37 % en una semana

A finales de agosto Puerto Rico solicitó emergencia agrícola federal por daños causados por la sequía. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La sequía extrema en Puerto Rico disminuyó un 2.35 %, de 39.49 a 37.14 %, desde la semana pasada a la actual, según los datos publicados este jueves por el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

"En Puerto Rico, algunas zonas experimentaron fuertes lluvias la semana pasada, lo que alivió la sequía", indicó el organismo estadounidense en su página web.

Pese a ello, el ente aseguró que "se necesitarán más precipitaciones para paliar la sequía extrema en el noreste y en la costa central y sur".

Esa necesidad de precipitación, sin embargo, ha mejorado en los pasados días debido al paso de una onda tropical, que ayudó a que el embalse Carraízo, que le suple agua a unas 500,000 personas en la zona metropolitana de la isla, incluyendo su capital, San Juan, aumentó desde ayer, miércoles, a hoy unos 87 centímetros.

Las lluvias no ponen fin a las sequías

Igualmente, de acuerdo con la data del organismo que publica en su página web, la sequía severa bajó levemente en una semana de 57.78 % a 57.19 %, mientras que la sequía moderada también mermó de 6.10 % a 68.03 %.

El término de sequía severa describe una escasez prolongada de lluvia que provoca daños en cultivos, niveles muy bajos en ríos y embalses y el posible racionamiento de agua para las comunidades.

Asimismo, el término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos.

Finalmente, el Monitor de Sequía estadounidense indicó que el porcentaje de Puerto Rico que sufre de sequía disminuyó de 79.64 % a 73.82 %.

La mayor parte de la isla que no sufre de sequía ubica en el oeste y noroeste del territorio caribeño.