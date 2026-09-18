Venezuela y Reino Unido "abren un nuevo capítulo en sus relaciones", dice Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país y Reino Unido "abren un nuevo capítulo en sus relaciones". ( EFE/ PALACIO DE MIRAFLORES )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que su país y Reino Unido "abren un nuevo capítulo en sus relaciones", tres días después de que anunciaran que acordaron elevar el nivel de sus vínculos diplomáticos.

Rodríguez publicó un video -en redes sociales- que muestra parte de un encuentro con el encargado de negocios británico en Venezuela, Colin Dick, a quien la líder chavista agradeció por el apoyo para que Caracas y Londres "tengan relaciones diplomáticas".

Venezuela y el Reino Unido abren un nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales. pic.twitter.com/17VxDXTJjZ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 18, 2026

"Agradecí su disposición y acompañamiento en este proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El entendimiento y la cooperación son el camino para construir nuevas etapas de acercamiento y trabajo conjunto", dijo la mandataria en un mensaje que acompaña el video.

Junto a ella se encontraban su canciller, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, quien esta semana expresó que Venezuela "quiere relacionarse con el mundo más allá de cualquier diferencia ideológica".

Para Blanco, la decisión del Gobierno venezolano y el británico, y que también se hayan "elevado las relaciones" con la Unión Europea (UE), significa "más cooperación en salud, educación, ciencia, tecnología y cultura", además de otras "posibilidades de inversión, empleo, formación y oportunidades para la juventud".

Relaciones diplomáticas

El pasado martes, el Gobierno británico anunció que elevaba el nivel de relaciones diplomáticas del Reino Unido con Venezuela para impulsar, junto a la comunidad internacional, una "transición democrática" y reforzar la defensa de los derechos humanos en el país suramericano.

El ministro británico para América Latina, Chris Elmore, aseguró que Reino Unido también ha acogido con "satisfacción" las conversaciones políticas entre el chavismo y un grupo de la oposición, cuyo segundo ciclo comenzó este jueves, así como los avances logrados hasta ahora.

Uno de los acuerdos en esas conversaciones, alcanzado en el primer ciclo en agosto, fue precisamente recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

El diario Financial Times adelantó este viernes que ambas partes están próximas a llegar a un acuerdo para que se transfieran las reservas de oro retenidas del banco central, valoradas en 4,000 millones de dólares, del Banco de Inglaterra al Banco de la Reserva Federal de Nueva York.