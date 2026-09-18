Sheinbaum dice que avanza "bien" el acuerdo comercial con EE.UU. tras llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que avanzan las negociaciones con Estados Unidos. ( EFE/MARIO GUZMÁN )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este viernes que "va avanzando bien" la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos, luego de revelar que sostuvo una llamada telefónica el miércoles con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa matutina, desde el central estado de Guanajuato, la mandataria evitó dar detalles sobre la conversación que sostuvo con Trump.

"Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos", refirió.

Sheinbaum confirmó así la conversación con Trump, que había trascendido el jueves en medios estadounidenses, en momentos en que ambos países mantienen negociaciones para resolver sus diferencias comerciales de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La gobernante mexicana afirmó que en la llamada "llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer" y señaló que se trató de "una muy buena llamada".

Sheinbaum explicó que la conversación estaba programada y aseveró que ambos mandatarios han mantenido otros contactos que no siempre se hacen públicos mientras avanzan las negociaciones.

"Muchas veces hablamos entre el presidente Trump y su servidora sin darlo a conocer porque vamos avanzando en los temas comerciales", expuso.

En la conversación, apuntó, participaron también el canciller mexicano, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Negociaciones comerciales

La llamada se produjo antes de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, prevista para el 28 y 29 de septiembre en Washington.

Entre los principales asuntos pendientes se encuentran los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles mexicanos, así como las reglas de origen y el fortalecimiento de las cadenas productivas norteamericanas.

En la tercera ronda bilateral, celebrada en julio en Ciudad de México, ambos Gobiernos reportaron avances en acero, aluminio, sectores estratégicos y sustitución de importaciones procedentes de Asia.

Washington también ha presionado para endurecer las reglas de origen de productos tecnológicos fabricados en México con componentes procedentes de fuera de Norteamérica, particularmente de China.

Sheinbaum ha defendido la continuidad del T-MEC, pero ha advertido que México no aceptará compromisos que considere perjudiciales para su soberanía o su economía, al tiempo que ha reclamado a Washington reducir los aranceles sobre el acero, aluminio y automóviles mexicanos.