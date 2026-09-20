Presidenta de Venezuela participará en Asamblea de la ONU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. ( EFE )

La presidenta de Venezuela participará en la Asamblea General de la ONU, informó este domingo el Ministerio de Comunicación, en un viaje marcado por la expectativa de un posible encuentro con el mandatario Donald Trump.

Delcy Rodríguez asumió el gobierno en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

Desde entonces gobierna bajo la tutela de Washington.

"La presidenta Delcy Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial", dijo el Ministerio de Comunicación en un video publicado en redes sociales.

Será la primera participación de un mandatario venezolano desde el discurso de Maduro en 2018.

Viaje y agenda oficial

"Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", agregó.

El gobierno venezolano ha manejado con hermetismo este viaje. No han hecho pública su agenda ni las reuniones previstas.

Relaciones con Estados Unidos

Sin embargo el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la asamblea. Caracas no ha confirmado este encuentro.

Rodríguez ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria.

Ambos gobiernos alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

La Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, también ha afirmado las últimas semanas que tiene previsto un encuentro con Rodríguez en la ONU.

La Asamblea General de la ONU se llevarán a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.

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