Cuba dice que EE. UU. usa el "pretexto" de la lucha antidrogas para dominar a América Latina

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @BrunoRguezP del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, asistiendo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE/ @BRUNORGUEZP )

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo este lunes que Estados Unidos utiliza la lucha antidrogas en América Latina y el Caribe como "pretexto" para una "militarización" que le sirve como "instrumento de dominación" de la región.

En una reunión de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reunidos para participar esta semana en la Asamblea General de la ONU, Rodríguez afirmó que el área sufre hoy "una ofensiva del Gobierno de EE. UU. para imponer la arcaica Doctrina Monroe, acentuada bajo nuevos e inaceptables corolarios".

"Utilizan como instrumento de dominación, la militarización de la región bajo el pretexto de combatir el narcotráfico; imponen aranceles punitivos contra varios de nuestros países; promueven iniciativas que pretenden dividirnos; y tratan de debilitar los mecanismos de concertación e integración que tanto nos ha costado construir", advirtió en X.

También, denunció "el reforzamiento sin precedentes del bloqueo de EE. UU. a Cuba, en particular el cerco energético, las sanciones secundarias, una violenta ofensiva mediática y la amenaza de agresión militar" sobre la isla.

Presencia militar

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene una amplia presencia militar en aguas del Caribe y el Pacífico dentro de una campaña contra el narcotráfico iniciada en septiembre de 2025.

Como parte de esta ofensiva, las fuerzas estadounidenses han atacado a casi 70 embarcaciones supuestamente relacionadas con el tráfico de drogas y asesinado a más de 220 personas, a las que califica de "narcoterroristas" sin ofrecer pruebas.

Expertos de la ONU y organismos en defensa de los derechos humanos califican a estos ataques de asesinatos extrajudiciales y los ven como una vulneración del derecho internacional.

La relación entre Washington y La Habana atraviesa por una de sus etapas más tensas, en medio del aumento en la presión estadounidense por cambios significativos en la isla.