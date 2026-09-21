Delcy Rodríguez y Donald Trump, a un día de un histórico encuentro

Combo de fotografías de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes se reunirán por primera vez en persona, más de ocho meses después de la operación militar en la que fue capturado el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro. ( EFE/ ALBERT PENA/ RONALD PEÑA R/ ARCHIVO )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario de EE. UU., Donald Trump, se reunirán este martes por primera vez en persona más de ocho meses después de la operación militar en la que fue capturado el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro, actualmente detenido en una prisión cerca de donde será la histórica cita.

Rodríguez, quien hace menos de un año, en octubre de 2025, alertaba de una "amenaza guerrerista" de Estados Unidos en contra de Venezuela para "robar" sus enormes recursos, llegó a Nueva York en la madrugada de este lunes para participar en la Asamblea General de la ONU, según ella misma informó en su cuenta de X.

El encuentro entre Rodríguez y Trump será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

También será la primera visita de un jefe de Estado venezolano a Nueva York desde la última participación de Maduro en una Asamblea General de la ONU, en 2018.

Posible visita

El líder chavista permanece en una prisión a solo unos kilómetros de la sede del organismo internacional, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Tras la incursión militar, Rodríguez, entonces vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Maduro, asumió como mandataria encargada.

Desde entonces ella ha impulsado una serie de cambios legales e institucionales para incentivar la inversión extranjera, en medio de una estrecha colaboración con EE. UU., que dice estar implementando un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) diseñado para Venezuela.

Ambos países acordaron, en marzo pasado, restablecer formalmente sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, un anuncio que representó un paso contundente en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.

La mandataria, a quien la Casa Blanca advirtió en su momento que podía correr la misma suerte que Maduro, argumenta que ha decidido escoger el camino de la diplomacia y el diálogo para dirimir las diferencias.

Incluso, ha llamado este año "socio y amigo" a Trump, el artífice de las sanciones más duras contra Venezuela, especialmente las petroleras, que han sido flexibilizadas.

El trabajo entre ambos Gobiernos llegó a su culmen el pasado 28 de agosto, cuando Trump y Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo.

Esto se logrará a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35 %.

Detalles del encuentro

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

La cita con Rodríguez será el último punto de la agenda del gobernante estadounidense durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.

El encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en medio del rechazo de seguidores del chavismo y de sectores opositores a la creciente presencia de EE. UU. en Venezuela, en particular al acuerdo petrolero.

Asimismo, la mayor coalición opositora y diversos grupos de la sociedad civil exigen un organismo electoral independiente que convoque pronto unos comicios presidenciales en la nación suramericana.