Gobierno de Chile anuncia su adhesión al 'Escudo de las Américas' impulsado por Trump

José Antonio Kast (i), junto al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, participando en una reunión del Escudo de Las Américas este 22 de septiembre de 2026, en Nueva York. ( EFE/PRESIDENCIA DE CHILE )

El Gobierno de Chile anunció este martes su adhesión al Escudo de las Américas, una coalición internacional contra el crimen organizado promovida por Donald Trump que reúne a una quincena de Gobiernos de derecha en América Latina y el Caribe.

"Esto nos da certeza a todos de que tendremos normas similares para perseguir a estas organizaciones. Que sean quince países habla de que esto es algo global, que uno de los flagelos más grandes que tenemos hoy en día es el crimen organizado y las migraciones", señaló el mandatario chileno, José Antonio Kast, en un punto de prensa desde Nueva York, donde participó durante la jornada en la 81° Asamblea General de Naciones Unidas.

"Aquí no hay un tratado, para que nadie diga que estamos pasando a llevar la soberanía o la institucionalidad del país", señaló, consultado por las condiciones de adhesión de Chile a la coordinación regional diseñada por Estados Unidos.

La iniciativa, puntualizó el Ejecutivo chileno a través de un comunicado, "permitirá combatir el crimen organizado de manera coordinada, complementando el trabajo del Compromiso de Santiago contra la delincuencia transnacional".

Organizaciones criminales señaladas

Impulsado por la Casa Blanca en marzo pasado, el mecanismo de coordinación identificó una serie de organizaciones criminales que operan a nivel regional, entre ellos el Tren de Aragua, la mega banda de transnacional, nacida en Venezuela.

En Chile, el Tren de Aragua está vinculado a múltiples causas emblemáticas que a la fecha se siguen desarrollando en los tribunales del país, entre ellas el homicidio de un policía, el secuestro y asesinato de un exmilitar y refugiado político venezolano, además de varios secuestros y casos de extorsión y explotación sexual.

Además de esta organización, el 'Escudo de las Américas' señaló a organizaciones como las mexicanas Cartel Jalisco Nueva Generación y el de Cartel de Sinaloa, como "amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional".

Coordinación regional

"La participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI)", señaló el Gobierno.

Además, el espacio ofrece "una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región".

Según comunicó el Ejecutivo chileno, en total son 25 las organizaciones criminales señaladas por el grupo de coordinación, entre las que también se encuentran las brasileras Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de las ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos.

Junto con Chile, en la coordinación internacional participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

En paralelo, Chile articuló el llamado Acuerdo de Santiago, un esfuerzo por combatir al crimen organizado transnacional que incluye a países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

Durante la última década, Chile pasó de ser uno de los países más estables de Latinoamérica a convertirse en el teatro de operaciones de múltiples organizaciones criminales internacionales, por lo que combatirlo se ha transformado en una de las principales prioridades del Gobierno.