El chavismo marchará el miércoles en apoyo a la participación de Delcy Rodríguez en la ONU

El oficialismo marchará en apoyo a la participación de Delcy Rodríguez en la ONU. ( EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ )

El chavismo convocó este martes a sus seguidores a una gran movilización el miércoles en Venezuela para apoyar la participación en la ONU de la presidenta encargada de este país, Delcy Rodríguez, cuya intervención en la Asamblea General de la organización está programada para ese día.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo en un comunicado de prensa que será una "movilización simultánea por todo el territorio nacional en respaldo y celebración de la participación histórica" de Rodríguez.

Según la formación oficialista, mientras la mandataria representará en la ONU "la voz e intereses de Venezuela", su pueblo estará "en la calle para respaldar el discurso y la agenda internacional" de la líder chavista, quien tiene previsto reunirse este martes con el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Protestas en Caracas

El chavismo también planea manifestar en la movilización "el firme compromiso del pueblo venezolano con la defensa de su soberanía e independencia absoluta, así como denunciar y visibilizar los impactos de las medidas coercitivas unilaterales y cualquier forma de agresión económica o política contra el país" caribeño, agrega la nota.

Rodríguez asumió como presidenta encargada el pasado enero, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran en Caracas a Nicolás Maduro el día 3 de ese mes durante una operación militar que incluyó varios ataques en la capital y zonas cercanas.

Hoy, Maduro está preso en una cárcel neoyorquina acusado de narcotráfico.

Trump expresó este martes ante la ONU que las acciones de su país en Venezuela "son una prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas" contra la nación norteamericana "se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental".

En Caracas, decenas de personas protestaron este martes junto con sindicalistas frente a la sede de Naciones Unidas en la capital venezolana contra la participación de Rodríguez en la ONU.

El exgobernador opositor Andrés Velásquez declaró que Rodríguez "no representa a Venezuela" y que aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, sede internacional de la ONU, esto no va a "lavarle la cara" de su responsabilidad en el "golpe de Estado cometido" en julio, en referencia a las presidenciales en las que la oposición denuncia fraude en la proclamación de Maduro como ganador