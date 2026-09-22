Opositores venezolanos protestan en rechazo a la participación de Delcy Rodríguez ante ONU

Personas sostienen carteles en contra de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, frente a la sede la ONU durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

Decenas de personas se reunieron este martes junto a sindicalistas para protestar frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas contra la participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de esta organización, que tiene previsto sea este jueves.

El exgobernador opositor Andrés Velásquez declaró que Rodríguez "no representa a Venezuela" y que aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, sede internacional de la ONU, esto no va a "lavarle la cara" de su responsabilidad en el "golpe de Estado cometido" en julio de 2024, en referencia a las presidenciales en las que la oposición denuncia fraude en la proclamación de Nicolás Maduro como ganador.

"A ella no la eligió nadie, que es lo que da la fuerza de una representatividad ante un organismo como las Naciones Unidas", subrayó Velásquez sobre Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada luego de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

En la misma línea, el activista político Noel Álvarez, expreso político y parte del equipo de campaña de la mayor coalición opositora en las elecciones de 2024, consideró que en Venezuela hay "una acefalía presidencial".

"No tenemos a un presidente legítimo y, por lo tanto, rechazamos tanto las reuniones que está haciendo la señora Delcy Rodríguez en Nueva York como también el dirigirse a todos los países", manifestó Álvarez, quien añadió que "la única" legitimidad la da el voto.

Reunión con Trump

Rodríguez se reunirá este martes por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un inédito acercamiento entre Washington y Caracas, menos de un año después de que Maduro fuera arrestado en Caracas.

Sobre este encuentro, Velásquez indicó que "el único punto de interés" para los venezolanos es que se establezca "definitivamente" la fecha para unas elecciones presidenciales.

"Esa reunión la hace Donald Trump para fortalecer sus relaciones de tipo de negocios comerciales, pero no da ninguna legitimidad a este régimen usurpador, que yo lo califico como la prolongación de la dictadura de Nicolás Maduro", subrayó el opositor.

Según la Casa Blanca, será un encuentro breve a las 19:40 horas (23:40 GMT) en Nueva York, al margen de una recepción de líderes con motivo de la Asamblea General de la ONU, a la que Rodríguez asiste por primera vez como presidenta encargada de Venezuela.

Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.