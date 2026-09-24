Cuba registra una caída del 64,4 % en la llegada de turistas internacionales

Un autobús turístico recorre el Malecón de La Habana, uno de los principales atractivos para los visitantes que llegan a la capital cubana. ( EFE )

Cuba recibió de enero a agosto del año en curso 450,353 turistas internacionales, el 64.4 % menos que en el mismo período del ejercicio previo, tras el arribo a la isla durante el mes pasado de apenas 30,490 visitantes, según datos difundidos este jueves por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El turismo, una de las tres mayores fuentes de divisas para Cuba, estaba en crisis desde la pandemia de la covid-19, pero la presión estadounidense desde enero pasado, que paralizó la llegada de vuelos y las sanciones secundarias que provocaron la salida de las principales hoteleras internacionales, terminaron por demoler el sector.

Según las cifras publicadas en esta jornada por la ONEI, por países de origen, Canadá aportó entre enero y agosto 128,400 visitantes, seguido por la comunidad cubana en el exterior con 103,481 y Estados Unidos, con 41,971. Las cifras suponen descensos interanuales del 75,6 %, el 35,6 % y un 50 %, respectivamente.

Otros mercados emisores como México, con apenas 22,246 visitantes y Argentina con 15,144, registran caídas superiores al 40 %; mientras que Rusia con 21,563 sobrepasó el 70 % en la baja de emisores.

El Gobierno de Cuba reconoció este julio que las presiones de EE.UU. han provocado la salida del país de siete hoteleras internacionales que gestionaban un 46 % del total de habitaciones del país (más de 80,000, según datos oficiales), entre ellas las cadenas españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

Medidas oficiales

Las cifras de visitantes internacionales este año quedan lejos de los números récord ligados al " deshielo " de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba , que permitieron el arribo en 2018 de 4,6 millones de turistas y en 2019, de 4,2 millones, debido a la eliminación de restricciones por parte de Washington a los viajes a la isla.

" de las relaciones diplomáticas entre , que permitieron el arribo en 2018 de y en 2019, de 4,2 millones, debido a la eliminación de restricciones por parte de Washington a los viajes a la isla. Ante esta situación, el Gobierno cubano aprobó el pasado junio -dentro del paquete de las 176 reformas económicas - varias medidas para dinamizar el sector turístico ; entre ellas, la aprobación de nuevas modalidades de negocio para el sector privado , incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

- varias medidas para ; entre ellas, la aprobación de para el , incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros. Las reformas también permitirán al sector privado ejercer como agentes turísticos, guías y agentes. Con estas medidas, el Ejecutivo de La Habana prevé, además, poner en marcha una tasa del 1 % a estos negocios para promover la sostenibilidad y la imagen de esta actividad económica.