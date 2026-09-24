Ecuador y EE.UU. desarticulan banda presuntamente ligada al cartel Jalisco Nueva Generación

Detienen en México a el Jardinero, presunto nuevo líder de Cartel Jalisco Nueva Generación. ( EFE/SEMAR )

La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, desarticuló este jueves una banda presuntamente vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en tres provincias del país andino y en el que se detuvo a treinta personas, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario indicó que durante esta madrugada la Policía Nacional, en conjunto con las tropas norteamericanas y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, en inglés), realizaron el operativo que dejó detenidos en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, situadas en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro (fronteriza con Perú).

Detalló que en la operación participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 miembros del Mando Sur de Estados Unidos.

Apuntó que la organización desarticulada "no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG. La investigación tomó cerca de ocho meses", explicó.

De acuerdo al funcionario, la estructura se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Reimber señaló que para llegar hasta la estructura desarticulada este jueves, "a lo largo de este año, ha habido una afectación de USD 322 millones entre todos los cargamentos de droga decomisados".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.