Kast dice que respalda la reconstrucción de Venezuela tras reunión con Delcy Rodríguez

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), reunida con el presidente de Chile, José Antonio Kast, este miércoles, donde conversaron sobre la "importancia de avanzar hacia la normalización" de las relaciones bilaterales, en Nueva York (EE.UU.). ( EFE/ PALACIO DE MIRAFLORES )

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este miércoles que su país está "respaldando la reconstrucción de Venezuela", luego de sostener una reunión en Nueva York con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el primer encuentro entre ambos desde el restablecimiento de las relaciones consulares, anunciado en agosto pasado.

"Nosotros estamos respaldando la reconstrucción de Venezuela, se irán dando los pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad en Venezuela", dijo Kast a la prensa desde Estados Unidos.

La cita entre ambos fue adelantada luego de haber sido anunciada inicialmente para este jueves y estuvo marcada por la urgencia del Gobierno chileno para resolver el tema de los migrantes venezolanos en situación irregular en el país suramericano.

Muchos venezolanos en Chile

"Nuestra reunión versó sobre temas de relaciones consulares y diplomáticas porque en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana y que no han podido regularizar sus documentos, por lo tanto hablamos de eso", aseguró.

Preguntado sobre la disposición de Rodríguez de realizar elecciones en Venezuela, el mandatario chileno aseguró que "ella habla de la reconstrucción y recuperación de Venezuela después de situaciones que han vivido y un llamado de elecciones hacia futuro, una vez que vayan solucionando otros problemas de infraestructura, contactos con otros países y reformulación del Poder Judicial".

"Lo que se ha vivido en Venezuela son situaciones complejas, entendemos eso y esperamos que con el tiempo, como ella lo señaló, se vayan abriendo los canales de conversación con las personas que legítimamente quieren participar en procesos electorales más adelante cuando esto se vaya consolidando", añadió.

Kast comentó que le planteó a la presidenta encargada venezolana que "hay otros países sudamericanos en la línea de ir restableciendo las relaciones diplomáticas, y esto va a ir avanzando paso a paso".

En el seno del oficialismo en Chile muestran reserva con respecto al vínculo con Venezuela, como el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien es parte de la comitiva parlamentaria en Nueva York.

"El gobierno quiere restablecer relaciones diplomáticas en pleno con Venezuela y, por tanto, esas conversaciones se podrían tener, pero en ningún caso deben significar o interpretarse como un apoyo al gobierno de Delcy Rodríguez", señaló.

El reinicio de las relaciones consulares entre ambos países fue formalizado a principios de agosto pasado, como un primer paso hacia la "normalización" diplomática luego del quiebre de 2024, después de que la Administración de Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios venezolanos.

El quiebre de las relaciones derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por Nicolás Maduro, quien en enero fue detenido por tropas estadounidenses en Caracas y está en una cárcel en Nueva York.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.

Delcy Rodríguez celebra que Venezuela y Chile vuelvan a "encontrarse a través del diálogo"

Naciones Unidas/Caracas, 24 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves que su país y Chile vuelvan a "encontrarse a través del diálogo y la diplomacia", un día después de que se reuniera con el jefe de Estado chileno, José Antonio Kast, en Nueva York, al margen de LXXXI Asamblea General de la ONU.

Delcy está complacida

La líder chavista dijo -en redes sociales- que fue un "cordial encuentro" durante el que conversaron "sobre esta nueva etapa en la relación" bilateral, tras la ruptura en 2024, y "la importancia de avanzar hacia la normalización y fortalecimiento" de los vínculos entre Caracas y Santiago.

En ese sentido, Rodríguez agregó que el diálogo y la diplomacia "son la vía para acercar" a los países, así como para "abordar desafíos comunes y construir caminos de entendimiento ".

y la diplomacia "son la vía para acercar" a los países, así como para "abordar y construir ".

Tras la reunión, Kast aseguró en la víspera que su país está "respaldando la reconstrucción de Venezuela" y que habrá "pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad" en el país petrolero.

La cita entre ambos se adelantó para el miércoles luego de haber sido anunciada inicialmente para esta jornada y estuvo marcada por la urgencia del Gobierno chileno por resolver el tema de los migrantes venezolanos en situación irregular en el país austral.

"Nuestra reunión versó sobre temas de relaciones consulares y diplomáticas porque en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana y que no han podido regularizar sus documentos, por lo tanto hablamos de eso", aseguró el mandatario chileno.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.

Kast comentó que le planteó a la presidenta encargada venezolana que "hay otros países sudamericanos en la línea de ir restableciendo las relaciones diplomáticas, y esto va a ir avanzando paso a paso".

El reinicio de las relaciones consulares entre ambos países fue formalizado a principios de agosto pasado, como un primer paso hacia la "normalización" diplomática luego de la ruptura de 2024, después de que la Administración de Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios presidenciales venezolanos.

El quiebre de las relaciones derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por Nicolás Maduro, quien en enero pasado fue depuesto y capturado por tropas estadounidenses en Caracas y hoy está en una cárcel neoyorquina.

Rodríguez también se ha reunido en Nueva York con líderes de instituciones financieras internacionales y con mandatarios como la trinitense, Kamla Persad-Bissessar; el estadounidense, Donald Trump; y el neerlandés, Rob Jetten.