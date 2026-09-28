Flávio Bolsonaro critica la política económica de Lula en visita a comercios de São Paulo

El principal candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c), saluda este lunes a sus seguidores durante una caminata por el barrio Brás a seis días de la primera vuelta de los comicios en Sao Paulo (Brasil) ( EFE/ISAAC FONTANA )

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro criticó este lunes, durante una visita a comerciantes de la ciudad de São Paulo, las políticas económicas del mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

A una semana de la primera vuelta de los comicios, Bolsonaro afirmó que el pueblo brasileño "sufre con los altos impuestos" y llamó a los electores a ejercer el voto útil para no tener que ir a una segunda vuelta.

"Brasil necesita cambiar rápido, nadie más aguanta este desgobierno", declaró el candidato ultraderechista durante una rueda de prensa a la salida del mercado.

Además, acusó a Lula, quien acaba de prohibir las apuestas deportivas y los casinos en internet, de ser el "padre" de los juegos digitales, al haber apoyado la regulación del sector al inicio de su mandato en 2023.

Críticas a Lula

En medio de una gran aglomeración de aliados y seguidores y con gritos a favor y en contra, el senador visitó el barrio comercial de Brás y el mercado central de la que es la mayor ciudad de Brasil.

Le acompañó su aliado, el gobernador del estado de São Paulo Tarcísio de Freitas, quien también aspira a reelegirse, aprovechó el acto para cargar contra las altas tasas de interés y su impacto sobre los emprendedores.

Bolsonaro tiene un 34 % de las intenciones de voto en la primera vuelta prevista para este domingo, frente al 39 % de Lula, según una encuesta divulgada este lunes que apunta a un leve aumento de la ventaja para el actual mandatario.

El estado de São Paulo es una pieza clave en la disputa electoral, al ser el motor económico del país y también su región más poblada con 46 millones de personas.

En las últimas elecciones de 2022, el exmandatario Jair Bolsonaro , padre de Flávio, ganó en São Paulo con el 55 % de los votos frente al 45 % de Lula, que se impuso en el ámbito nacional.