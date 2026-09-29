El Gobierno de Nicaragua entregará un bono de 109 dólares a 70,000 nuevos bachilleres

La vicepresidenta Rosario Murillo y el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. ( EFE )

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación, anunció este martes que entregará un bono económico de 4,000 córdobas (109 dólares) a los estudiantes de quinto año de secundaria que se gradúen a finales de año, para sus gastos de promoción.

El Ministerio de Educación tiene previsto otorgar este bono a unos 70,000 estudiantes de colegios públicos que concluyan con éxito sus estudios de secundaria, para costear los gastos de graduación a partir del 26 de noviembre próximo, dijo la copresidenta del país, Rosario Murillo, a través de medios oficiales en Managua.

Murillo, esposa del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, indicó que este año el bono económico pasará de 3,000 córdobas (82 dólares) a 4,000 córdobas (109 dólares).

"Esto es una buenísima nueva (...). A los bachilleres que hayan cumplido y salido airosos de sus pruebas finales" les será entregado ese bono económico, agregó.

Beneficiarios del bono

Los beneficiados serán los estudiantes en las modalidades de secundaria regular, secundaria de jóvenes y adultos, y bachillerato técnico en los estatales Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) e Instituto Tecnológico Nacional (Intecna), de acuerdo con la información.

Es decir, el Estado destinará al menos 280 millones de córdobas (7,6 millones de dólares) en concepto de bono económico para los bachilleres este año. Esos recursos saldrán del presupuesto general de la República.

Fechas importantes

El curso escolar de 2026 culminará el 26 de noviembre próximo, según el calendario del Ministerio de Educación de Nicaragua.