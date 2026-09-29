Venezuela incorporará 1,300 megavatios de energía para estabilizar la crisis eléctrica

Algunas calles y casas están en la oscuridad por falta de electricidad en el barrio Catia de Caracas, Venezuela, antes del amanecer el viernes 20 de diciembre de 2019. ( AP )

El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, informó este martes sobre un plan que está en ejecución para incorporar durante el último trimestre del año 1,300 megavatios de energía al sistema eléctrico a fin de estabilizar la crisis y reducir los apagones que se han recrudecido en las últimas semanas.

En los próximos días entrará en funcionamiento una unidad en planta Centro, el principal complejo de generación de energía para el centro-oeste de Venezuela, que aportará 600 megavatios a esta región y, adicionalmente, se incorporarán siete unidades con 500 megavatios para el estado Zulia (noroeste), el más golpeado por las fallas, explicó Alcalá.

Se dispondrán de otras unidades a nivel nacional que, en un total, significan 1,300 megavatios en este último trimestre, que servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica a nivel general, indicó el ministro en un video difundido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su cuenta en Telegram.

Medidas anunciadas

El anuncio llega justo cuando hay protestas casi diarias en diversas regiones por cortes eléctricos de hasta 16 horas.

Alcalá dijo que la demanda de energía ha crecido en las últimas semanas empujada por el repunte de la actividad económica, las altas temperaturas causadas por el fenómeno climático El Niño, y por los terremotos de junio que, dijo, retrasaron los planes que venían ejecutando para reparar el sistema eléctrico, en crisis desde hace más de una década.

Estos argumentos han sido utilizados por distintos voceros del Gobierno que aseguran que las sanciones extranjeras impedían la compra de repuestos para el sistema, aunque la oposición y expertos sostienen que la crisis es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Alcalá dijo hoy que este año el país ha tenido acceso a repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo.

Por su parte, el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Fernández, indicó que se están ejecutando importantes obras a nivel de transmisión entre las que destacó la ampliación de una subestación de planta Centro con la incorporación de un autotransformador que se estima entre en servicio a finales de noviembre y que servirá para enviar energía a la región andina, en el oeste, también muy golpeada por apagones.

Fernández dijo que diariamente se ejecutan mantenimientos rutinarios al sistema y que el Gobierno trabaja en un plan de energías alternativas como el parque solar de Machango, en Zulia, que esperan entre en servicio el próximo año.

Situación actual

Las autoridades además se mostraron confiadas en la reforma de la ley del servicio eléctrico que, remarcaron, permitirá la integración del sector público y privado.

Recordaron también que el Gobierno ha firmado convenios con la estadounidense General Electric, la de origen alemán Siemens y la argentina Impsa.