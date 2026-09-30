Embajador chino dice que Pekín "no se queda de brazos cruzados" ante la crisis en Cuba

Ante la renovación del sistema eléctrico, los apagones son constantes en Cuba. ( EFE/ FELIPE BORREGO )

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, afirmó que su país "no se queda con los brazos cruzados ante las dificultades que enfrenta el pueblo cubano" y resaltó las contribuciones de Pekín a la isla en "el sector de energías y de alimentos" en medio de la severa crisis.

"China está haciendo los máximos esfuerzos para ayudar a Cuba", aseveró el diplomático en declaraciones al pódcast 'Es la idea' del portal oficialista Cubadebate.

Puntualizó que en 2025 "el proyecto de parques fotovoltaicos de 35 megavatios con asistencia china se sincronizó" al deprimido sistema eléctrico nacional, mientras este año se desarrolla la "construcción del proyecto de energía fotovoltaica de 85 megavatios, que se divide en 15 parques solares".

Hua Xin indicó que para este octubre se prevé "concluir estos 15 parques solares" y agregó que "lo más importante es que ha llegado el primer lote de materiales para el proyecto de generación y almacenamiento de energía fotovoltaica de 200 megavatios".

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación agravada por el actual bloqueo petrolero de Washington y la falta de inversiones para renovar sus termoeléctricas.

La principal apuesta del Gobierno en la isla ante esta situación ha sido la energía solar, principalmente con apoyo chino, para lo que ha impulsado un programa para construir 92 parques solares con una potencia instalada total de unos 2,000 megavatios (MW) que no podrá aprovechar al máximo dada la fragilidad de su sistema electroenergético.

Donaciones previsas de sistemas solares

El embajador chino en La Habana señaló que además de la contribución para estos parques fotovoltaicos, la nación asiática ha realizado dos donaciones de 5,000 sistemas solares domésticos que se han instalado en diferentes lugares de Cuba.

"El pueblo cubano puede ver estos equipos en policlínicos, en casas de abuelo, en los centros sociales", apuntó.

Al ser cuestionado sobre la posición de China respecto al embargo de Estados Unidos contra el país caribeño, Hua Xin reiteró que Pekín "se ha opuesto de manera constante y firme a esas sanciones unilaterales ilegales sin fundamento en el derecho internacional" desde Washington.

"China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía, seguridad e independencia, se opone a las presiones externas sobre Cuba bajo cualquier pretexto. Y exhortamos a Estados Unidos a cesar de inmediato todas las acciones hostiles y de injerencia contra Cuba", señaló.

Hua Xin significó que durante su estancia en La Habana ha aprendido "dos cosas del pueblo cubano: la resiliencia y ningún miedo a las dificultades", pues él, al igual que "el pueblo cubano" vive "el apagón y la falta de agua, cada día".

Asimismo, expresó su confianza en que "Cuba tiene un futuro brillante" y que las relaciones bilaterales continuarán fortaleciéndose.