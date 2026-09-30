Las elecciones brasileñas, algo más que un juego de dos

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Brasil, Augusto Cury (arriba-i), Ronaldo Caiado (arriba-d), Renan Santos (abajo-i) y Romeu Zema. Aunque en las elecciones de Brasil solo se habla del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del opositor Flávio Bolsonaro, en las urnas aparecerán este domingo 4 de octubre otros once aspirantes a la Presidencia que no han conseguido despegar en las encuestas. ( EFE/ ISAAC FONTANA/ SEBASTIAO MOREIRA ARCHIVO )

Aunque en las elecciones de Brasil solo se habla del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del opositor Flávio Bolsonaro, en las urnas aparecerán este domingo 4 de octubre otros once aspirantes a la Presidencia que no han conseguido despegar en las encuestas.

Estos son los otros once candidatos al palacio de Planalto:

1. Augusto Cury (Adelante)

Escritor y psicólogo, sin experiencia política previa. Autor de decenas de libros de autoayuda publicados en más de 90 países, está especializado en temas de salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes.

Tiene propuestas extravagantes, como usar drones para combatir el feminicidio y colocar influenciadores en las embajadas. Los sondeos le otorgan un 4 % de los apoyos.

2. Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático)

Veterano político de 76 años representante de la derecha tradicional. Gobernó en los últimos ocho años el estado de Goiás, una pujante región agropecuaria.

Con la seguridad pública como su principal bandera, es su segunda aventura presidencial, después de 1989. Las encuestas le otorgan un 4 % de intención de voto.

3. Renan Santos (Misión)

Candidato antisistema, activista de extrema derecha y agitador en redes sociales. Se dio a conocer durante la ola de protestas anticorrupción desatada en 2013.

Promete "desfavelizar" Brasil, combatir las bandas armadas a sangre y fuego, decretar un estado de sitio permanente y someter a su autoridad a las regiones autónomas que no cumplan con metas de desarrollo. 3 % de intención de voto.

4. Romeu Zema (Nuevo)

Político neoliberal, ha gobernado el estado de Minas Gerais en los últimos ocho años. Es empresario y heredero del conglomerado de empresas Grupo Zema. Abanderado de la lucha contra la corrupción y de la reducción del tamaño del Estado a su mínima expresión, no ha conseguido despegar en las encuestas. 1 % de intención de voto.

5. Clariana Barão (Democracia Cristiana)

Abogada conservadora y líder en Mato Grosso de Democracia Cristiana, un partido diminuto, con un único diputado, pero que siempre presenta un candidato a la Presidencia. No puntúa en las encuestas.

6. Samara Martins (Unidad Popular)

Dentista y socialista. Defiende la suspensión de pagos de la deuda pública y la nacionalización de las riquezas estratégicas del país. Las encuestas le otorgan menos de un punto porcentual.

7. Rui Costa Pimenta (Partido de la Causa Operaria)

Periodista que opta por cuarta vez a la Presidencia al frente del PCo, formación de extrema izquierda sin representación en las instituciones. Intención de voto marginal.

8. Edmilson Costa (Partido Comunista Brasileño)

Economista y profesor. Milita en el PCB, un pequeño partido comunista sin representación parlamentaria. También, sin intención de voto significativa.

9. Hertz Dias (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado)

Historiador, rapero y activista del movimiento negro. Como líder de una formación de origen trotskista, aboga por la nacionalización de empresas estratégicas y por el combate al capitalismo y al imperialismo. 0 % en intención de voto.

10. Leonardo Alves de Araújo (Partido Renovador Laborista Brasileño)

Conocido como Leonardo Avalanche, empresario y presidente nacional del PRTB, sin bancada en el Congreso. Asumió la candidatura dos semanas antes de las elecciones tras el veto a Pablo Marçal, agitador ultra que se presentó como candidato a sabiendas de que estaba inhabilitado políticamente. Intención de voto marginal.

11. Wilson Grassi (Demócrata)

Veterinario sin experiencia política. Su principal bandera es la defensa de los animales. No puntúa en los sondeos.