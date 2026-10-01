Tribunal cubano declara culpable y pide pena de dos años para Anna Bensi y su madre

La creadora de contenido y activista cubana, Anna Sofía Benítez Silvente (d), acompañada de su madre, Caridad Silvente (i), habla con periodistas a su llegada al Tribunal Municipal este jueves, en La Habana (Cuba). Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, aseveró que no espera "un juicio justo" para ella y su madre esta jornada, al considerar que la isla está "gobernada por un estado de injusticia". ( EFE/ ERNESTO MASTRACUSA )

La creadora de contenido cubana, Anna Sofía Benítez, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, fueron declaradas culpables este jueves por un Tribunal de La Habana y podrían enfrentar una pena de dos años de limitación de libertad, algo que la activista consideró "una injusticia".

"El tribunal concluyó que mi mamá y yo éramos culpables del delito y nos sentenciaron a dos años de limitación de libertad a cada una y realmente esto es una injusticia", declaró a la prensa Bensi al concluir la vista oral en una corte del municipio de La Habana del Este.

Bensi y su madre fueron enjuiciadas esta jornada por una acusación en contra de ambas tras haber grabado y difundido el video de un agente de policía que llegó a su vivienda para entregar una citación en marzo pasado.

El abogado de ambas, Roberto Ortega, dijo a EFE que "el Tribunal cubano emitirá el fallo por escrito en unos 15 días aproximadamente" y señaló que existe una diferencia entre "la privación de libertad y la limitación de libertad".

"La limitación de libertad tiene sus características, una sanción principal también dentro de la nueva ley, en la cual la persona en su cumplimiento está asignado a una vida normal, pero con las disposiciones y regulaciones que establece la ley como la prohibición de salida del país", explicó.

Ortega indicó que "la sentencia como tal del proceso debe ser notificada a las partes en su momento" y "entonces se establece el periodo para el correspondiente recurso de apelación, que son 10 días hábiles", una decisión, que reafirmó, "solo depende de Bensi y su madre".

Respuesta oficial

En una publicación replicada en redes y difundida por los medios estatales, el Ministerio del Interior cubano advirtió en un largo mensaje - sin aludir explícitamente al proceso - que "un caso judicial no se decide en redes sociales" y enfatizó que "grabar no es delito, difundir sin consentimiento puede serlo".

"En Cuba, el Código Penal tipifica el delito contra la intimidad personal y familiar. No se juzga el acto de grabar, sino la difusión no consentida de la imagen. Por eso, decir que 'a alguien se le juzga por grabar a un funcionario' es una simplificación que oculta el verdadero objeto del proceso", alerta la nota.

El mensaje pide no "convertir cada caso en un show", insiste en que "la presunción de inocencia vale para todos" y resalta que "la libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero no ampara la exposición de la intimidad ajena".

Apoyo en redes

En las redes, activistas, influencers y usuarios cubanos de dentro y fuera de la isla se han solidarizado con Anna Bensi, rechazando una "censura a la libre expresión" que muchos han vivido en carne propia.

Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han denunciado un "operativo represivo del régimen cubano para impedir que periodistas independientes, activistas y representantes religiosos asistan al juicio".

Igualmente, los congresistas cubano estadounidenses María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez denunciaron cómo el Gobierno de La Habana "continúa intimidando y silenciando a quienes se atreven a levantar sus voces".