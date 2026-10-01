Solo siete cancilleres confirman su asistencia a la reunión de la OEA sobre Nicaragua

Encuentro de la OEA sobre Nicaragua reunirá a siete cancilleres. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Solo siete cancilleres de los 34 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han confirmado su asistencia a la reunión extraordinaria de este viernes en Washington para abordar el deterioro de la democracia en Nicaragua.

Según la lista más reciente difundida por el organismo, participarán los ministros de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Alvarado; Jamaica, Kamina Johnson; Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; Perú, Carlos Espá; República Dominicana, Ito Bisonó; Santa Lucía, Alva Baptiste; y Haití, Raina Forbin.

El resto de países estarán representados por funcionarios de menor rango, como viceministros o embajadores ante la OEA.

La reunión, cuyo inicio está programado para las 11:00 de Washington (15:00 GMT y 9:00 de Managua), se produce después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara el fin de las elecciones competitivas en el país.

Resolución en discusión

Los Estados miembros debatirán y votarán una resolución impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana que insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".

El texto también las insta a garantizar el pleno respeto de las libertades, poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos, divulgar el paradero de los desaparecidos, restituir la nacionalidad a las personas despojadas de ella y restablecer la separación de poderes y el pluralismo político.

Por su parte, Brasil ha solicitado eliminar del texto la referencia a que las prácticas en Nicaragua "amenazan la paz y la seguridad en el hemisferio", así como la condena a la presencia en el país centroamericano de actores externos al continente, en aparente referencia a China y Rusia, que promueve Estados Unidos.

La reunión no contará con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega.

La convocatoria de la sesión fue aprobada el pasado 19 de agosto con el voto a favor de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

Contexto de la crisis

La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2017, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.

La OEA decidió tomar medidas después de que Ortega, quien copreside el país junto a su esposa, Rosario Murillo, declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en una referencia a la oposición.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y supresión de rivales para impedir la competencia electoral.