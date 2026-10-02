El ataque en una escuela del norte de México deja a la subdirectora muerta y tres heridos

Integrantes de la Policía y Guardia Nacional custodian el exterior de una secundaria donde se registró un ataque este jueves, en Torreón (México). ( EFE/ MADLA HARTZ )

La subdirectora de una escuela murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado este jueves por dos exalumnos al interior de un plantel educativo ubicado en el municipio de Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila.

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que los dos jóvenes, de 18 años, hermanos, antiguos estudiantes de la institución fueron señalados como los probables responsables de la agresión, detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

"Llegan estos dos exalumnos y agreden a autoridades administrativas de la institución, así como a algunos alumnos; lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida", declaró el fiscal a medios locales.

El ataque ocurrió en la

, ubicada en el ejido La Unión, donde los agresores utilizaron

y

, según los primeros reportes de las autoridades.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy a través de una publicación en redes sociales de que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela y contribuir al desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La institución lamentó el fallecimiento de la mujer, expresando sus condolencias a los familiares y su solidaridad con la comunidad escolar.

Reacciones oficiales

Tras los hechos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México apuntó en un comunicado que "lamenta profundamente los reprobables hechos" al tiempo que ofreció sus más "sinceras condolencias" a familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de una docente.

La SEP señaló que brindará el "acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar", con pleno respeto a las investigaciones.

El ataque ocurre poco más de seis meses después de otro episodio de violencia en un centro educativo mexicano, cuando un adolescente de 15 años mató a tiros a dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán.

En aquel caso, ocurrido el 24 de marzo, el adolescente ingresó a la preparatoria Antón Makárenko con un rifle semiautomático AR-15 y disparó contra las dos docentes, antes de ser detenido.

Torreón también fue escenario en enero de 2020 de otro ataque escolar, cuando un alumno de 11 años mató a una profesora, hirió a otras seis personas y posteriormente se suicidó en el Colegio Cervantes de esa ciudad.