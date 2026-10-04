Lula y Flávio Bolsonaro votan en elecciones presidenciales Brasil

Flávio Bolsonaro y el presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, candidatos a la Presidencia de Brasil, votaron temprano este domingo en la primera vuelta electoral. ( EFE )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro votaron temprano este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, una jornada en la que ambos se disputan el respaldo de millones de electores para definir el rumbo político del país.

Lula, quien busca la reelección, ejerció su derecho al voto en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, mientras que Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, acudió a un centro electoral de Río de Janeiro.

La votación marca un momento decisivo para los dos candidatos, en una contienda que enfrenta al actual mandatario, representante de la izquierda brasileña, con el senador que busca capitalizar el descontento con el Gobierno y consolidar el liderazgo de la derecha.

Flávio Bolsonaro votó primero

Flávio Bolsonaro fue el primero de los dos principales candidatos en votar, apenas unos 20 minutos después de la apertura de los colegios electorales.

El senador depositó su voto en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel, en Río de Janeiro. Acudió acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro.

Tras votar, el candidato opositor afirmó que Brasil necesita un cambio y llamó a los electores a expresar su rechazo a la gestión de Lula.

"Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", declaró a los periodistas, al tiempo que manifestó su confianza en conseguir una victoria en la primera vuelta.

Bolsonaro sostuvo que percibe un movimiento favorable a su candidatura en las encuestas de intención de voto. Durante sus declaraciones, se mostró algo afónico tras el esfuerzo realizado durante los últimos días de campaña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/ee56eb189bfdb953400a15236616767e064d6d90w-485a258d.jpg Ciudadanos brasileños acuden a votar durante la jornada electoral de este domingo en Brasil. EFE. (EFE.)

Lula busca continuar en la Presidencia

Lula votó en São Bernardo do Campo, localidad vinculada a sus orígenes políticos y a su trayectoria en el movimiento sindical brasileño.

El mandatario aspira a permanecer en el Palacio de Planalto y defender la continuidad de su proyecto político frente al avance de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La elección representa una nueva prueba para el liderazgo de Lula, quien busca el respaldo de los votantes para continuar al frente del Gobierno durante un nuevo período presidencial.

La campaña estuvo marcada por la confrontación entre ambos proyectos políticos y por el interés de los electores en asuntos relacionados con la economía, las políticas sociales y la dirección institucional del país.

Una elección con millones de votantes

Unos 158,7 millones de brasileños están convocados a participar en la jornada electoral para elegir al presidente y al vicepresidente, además de renovar importantes cargos legislativos y estatales.

Los colegios electorales abrieron a las 8:00 de la mañana, hora local, y tienen previsto cerrar a las 5:00 de la tarde.

Además de la fórmula presidencial, los ciudadanos eligen a los gobernadores de los 27 estados y del Distrito Federal, a los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y a dos tercios de los escaños del Senado. También votan por representantes de las asambleas legislativas regionales.

La magnitud de la convocatoria convierte estos comicios en una de las principales citas políticas del calendario latinoamericano, tanto por el peso económico y demográfico de Brasil como por su influencia en la región.

Encuestas anticipan una contienda reñida

La disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro llega a las urnas con una diferencia estrecha en los sondeos divulgados antes de la votación.

Una encuesta de Datafolha publicada la noche del sábado situó a Lula con un 45 % de la intención de voto y a Flávio Bolsonaro con un 42 %.

Estos resultados anticipan una competencia ajustada, aunque el resultado definitivo dependerá del comportamiento de los electores durante la jornada.

La expectativa se centra en determinar si alguno de los candidatos logra los votos necesarios para imponerse en la primera vuelta o si la contienda deberá resolverse en una segunda ronda.

Con ambos candidatos ya en las urnas, Brasil inicia una jornada electoral que definirá no solo quién ocupará la Presidencia, sino también la composición del Congreso y el equilibrio político para los próximos años.