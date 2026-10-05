El consumo de carne de pollo en Argentina supera por primera vez al de carne de res

El consumo de carne de pollo en Argentina ha superado por primera vez al de la carne vacuna, un fenómeno que se explica por un aumento en los precios de la carne de res, pero también por un cambio de hábitos de alimentación que igualmente impacta en el consumo de huevos.

"Un hecho para destacar es que, por primera vez en la historia, el consumo de carne aviar acumulado en los últimos doce meses se ubicó ligeramente por encima del consumo de carne vacuna", afirmó en un informe el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Según el informe, el consumo de pollo ha subido a 47 kilos por habitante por año, mientras que el de carne de res retrocedió a 46.7 kilos.

El consumo de cerdo, por su parte, sigue batiendo récords, aunque es menor al de pollo y de carne bovina: 20.1 kilos por habitante.

Aumento en el consumo de carne aviar

Según el informe, los mayores precios de la carne vacuna han movido a los hogares argentinos a sustituir una parte del consumo bovino por pollo y cerdo.

En los últimos doce meses, el valor de un kilo de carne vacuna equivalió al de 3.6 kilos del pollo entero y al de 1.9 kilos de pechito de cerdo (un corte porcino muy popular en Argentina).

"Es decir, con el valor de un kilo de carne vacuna pudieron comprarse aproximadamente tres kilos y medio de pollo, o alternativamente, casi dos kilos de cerdo", precisó el IERAL.

Consumo de huevos en aumento

Según las proyecciones del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), el consumo de carne avícola podría superar los 50 kilos por habitante al año.

Además de la carne aviar, también se registra un aumento en el consumo de huevos.

Según datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el año pasado el consumo de huevos por habitante fue de 398 unidades anuales, una cifra que este año trepa a 430.

"Esto ratifica al huevo como una proteína amigable, saludable, económica y de facilísimo acceso para toda la población", dijo Javier Prida, presidente ejecutivo de CAPIA, en un comunicado.