Cuba aprueba la importación comercial para personas naturales como parte de sus reformas

Fotografía que muestra bicimotos eléctricas usadas como taxis este lunes, en La Habana, Cuba. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El Gobierno de Cuba dio luz verde este lunes a la importación con carácter comercial para personas naturales, tanto por equipajes de pasajeros como a través de envíos, un mecanismo que hasta ahora estaba vetado y conllevaba al decomiso de algunas mercancías.

La medida, oficializada mediante el Decreto-Ley 132/2026 del Consejo de Estado y publicado en esta jornada en la Gaceta Oficial, establece un cambio estructural en las normas aduaneras al permitir que los viajeros y receptores de paquetes formalicen ante la Aduana General de la República aquellos productos que, por su cantidad, repetición o naturaleza comercial, excedan los límites personales vigentes.

A diferencia del régimen tradicional de importación sin carácter comercial, la nueva normativa exige que el pago del Impuesto Aduanero y de los servicios de despacho para este nuevo canal se efectúe de manera obligatoria en dólares estadounidenses (USD).

Nuevos aranceles para equipajes de pasajeros

Según la Resolución 197/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, las autoridades tributarias aplicarán una tarifa arancelaria progresiva para los equipajes de pasajeros que oscila entre un 15 % (para importaciones de hasta 2,000 USD) y un 30 % para los montos que superen los 6,000 USD.

Para las importaciones comerciales tramitadas vía envíos, se fija un arancel único del 30 % sobre el valor asignado.

En la actualidad, en Cuba está vigente una exención del pago del impuesto aduanero para la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos que lleguen a la isla como equipaje acompañado de pasajeros.

La medida, aprobada desde el año 2021 y prorrogada en el tiempo, surgió de limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos de primera necesidad.

Con la regulación de este lunes, el Ejecutivo de La Habana busca encauzar el flujo informal de bienes en el marco de 176 reformas económicas aprobadas en junio que buscan liberar y descentralizar la economía.

Cuba vive una grave crisis estructural desde hace seis años, por motivos internos y externos. Desde enero se ha agudizado la situación, coincidiendo con el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias decretas por Estados Unidos contra el Gobierno de la isla.