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Trump pronostica que la segunda vuelta en Brasil estará "muy reñida"

La administración Trump ha impuesto aranceles a productos brasileños y ha tomado medidas diplomáticas contra Brasil

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    Trump pronostica que la segunda vuelta en Brasil estará muy reñida
    Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó este lunes que la segunda vuelta de las elecciones brasileñas entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tendrá un resultado "muy reñido".

    "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas", respondió el mandatario a la prensa en la Casa Blanca, después de asegurar la semana pasada que seguía esas elecciones "muy de cerca".

    El republicano evitó pronunciarse sobre el resultado de la primera vuelta del domingo, en la que el candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta por dos puntos de ventaja sobre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con quien disputará la segunda vuelta.

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    Injerencia electoral

    En los últimos meses, la Administración de Donald Trump ha impuesto aranceles a buena parte de los productos brasileños y ha adoptado medidas diplomáticas y políticas contra el país suramericano, entre ellas la retirada del visado a la embajadora de Brasil en Washington.

    El Gobierno de Lula ha denunciado esas acciones como un intento de injerencia electoral en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a prisión por intentar un golpe de Estado.

    El pasado viernes, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil por "motivos de seguridad", actividades que reanudó este lunes tras las elecciones.

    Desde su regreso al poder, Trump ha hecho campaña a favor de candidatos de derecha en América Latina e incluso se ha atribuido parte del mérito de sus victorias, como en el caso del colombiano Abelardo de la Espriella.

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