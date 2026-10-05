Fujimori pide autorización al Senado para viajar a El Salvador y a Cumbre Iberoamericana

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió este lunes autorización al Senado de su país para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre, y a España, del 2 al 6 de noviembre, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid.

Fujimori remitió al presidente del Senado y del Congreso, el fujimorista Miguel Torres, el documento aprobado por el Consejo de Ministros y firmado también por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien se encargará del despacho durante la ausencia de la mandataria, ya que también es el vicepresidente peruano.

Según la solicitud, la agenda de la jefa de Estado en El Salvador incluye un encuentro privado con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien invitó personalmente a Fujimori, y reuniones con ministros de Estado de las carteras de Seguridad, Salud y Educación.

Además, la comitiva oficial peruana prevé realizar visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al Hospital Rosales (el principal hospital público salvadoreño) y a una escuela pública emblemática del país centroamericano.

Agenda en España

Posteriormente, la mandataria planea viajar a España para asistir a las sesiones de la XXX Cumbre Iberoamericana, que conmemora los 35 años de la Declaración de Guadalajara, y donde están invitados los 22 países que conforman esta comunidad.

En esta edición, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre, se abordarán temas de cooperación bilateral frente a la delincuencia organizada transnacional, la gestión del riesgo de desastres vinculada al fenómeno climatológico de El Niño y la firma de la Declaración de Madrid.

Está previsto que el Senado vote esta semana la autorización de Fujimori para salir del país en ambas ocasiones, un paso obligatorio según la legislación peruana cada vez que el presidente viaja al extranjero.

Desde que juró como presidenta el pasado 28 de julio, Fujimori solo ha realizado un viaje al extranjero, del 21 al 25 de septiembre a Nueva York, donde participó en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y sostuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado, empresarios y representantes de instituciones.