Partido opositor venezolano propone crear un fondo para "relanzar" la seguridad social
A pesar de la leve disminución de la inflación en septiembre, la crisis salarial persiste en Venezuela, donde el sueldo mínimo es insuficiente para cubrir necesidades básicas
El partido opositor venezolano La Causa R propuso este lunes crear un fondo a partir de las regalías petroleras con el objetivo de "relanzar" la seguridad social y transformar la "riqueza del subsuelo" en bienestar directo para la población del país suramericano.
"Se trata de un derecho que reconoce un principio elemental: cuando una empresa, pública o privada, nacional o extranjera, extrae una riqueza que pertenece a todos los venezolanos, una parte de esa riqueza debe regresar directamente a sus verdaderos propietarios", dijo la secretaria general del partido, Andrea Tavares, citada en la nota de prensa.
Asimismo, aseguró que este tipo de fondos existen en otros países y que su implementación permitiría recuperar la "dignidad" de los pensionados, ampliar las oportunidades de desarrollo para los trabajadores activos y servir como un incentivo para el regreso de los migrantes.
Tavares sostuvo que Venezuela atraviesa una etapa crítica tras años de "abandono institucional".
"Este país se hundió en la corrupción, y los ciudadanos son los que están pagando el costo. Esta crisis profunda, económica y social, tiene que tener una respuesta inmediata", añadió.
Situación actual
Venezuela registró una inflación del 8.4 % en septiembre, 0.5 puntos porcentuales menos que en agosto, cuando fue del 8.9 %, según datos difundidos el sábado por el Banco Central (BCV).
La acumulada, en tanto, se ubicó en el 225.3 %, de acuerdo con los datos disponibles en su sitio web.
En una nota de prensa, el BCV señaló que el índice está mostrando un comportamiento hacia la "estabilización" y que eso está repercutiendo en la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, pero también en "una menor variación de los precios de los bienes y servicios".
En agosto pasado, el BCV aseguró que el Producto Interno Bruto creció un 7.14 % en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado, impulsado, principalmente, por un incremento del 9.1 % en la actividad petrolera, el corazón de la economía del país suramericano.
Pese a estos datos, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a unos 14 centavos al mes a la tasa oficial, cuando la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los 700 dólares, según estimaciones independientes.