Colombia dará asistencia jurídica a los mercenarios acusados por el asesinato de Moise

Fotografía de mayo de 2022, cuando se anunció que las autoridades haitianas habían arrestado a más de 40 personas por su supuesta implicación en el asesinato de Moise, entre ellos 18 exmilitares colombianos. ( EFE )

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el complot para asesinar en 2021 al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.

"No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare", expresó De la Espriella en X.

Los colombianos forman parte del grupo de 30 personas procesadas en Estados Unidos por el magnicidio de Moise, que comparecieron el pasado 21 de septiembre ante una corte federal de Miami después de ser extraditados desde Haití, donde permanecían detenidos.

RELACIONADAS

Durante esa audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados de oficio a los acusados y fijó las próximas comparecencias del caso.

El respaldo del presidente a un proceso judicial justo

"Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno", agregó el presidente colombiano, quien explicó que la orden fue impartida a sus ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino.

Los imputados afrontan cargos federales que incluyen conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte, delitos que pueden acarrear penas de hasta cadena perpetua.

Más de 50 personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, entre ellas la viuda de Moise y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso permanece estancado debido a la situación de inseguridad que atraviesa el país caribeño.

Según la acusación presentada en Estados Unidos, el objetivo de los conspiradores era que Christian Sanon reemplazara a Moise como presidente de Haití y que, una vez en el poder, adjudicara contratos a una empresa ubicada en Doral (Florida) vinculada a varios de los acusados.

El plan fue presentado inicialmente a los exmilitares colombianos como una operación para detener legalmente a Moise y contó, según la acusación, con el supuesto respaldo de agencias estadounidenses.

El asesinato de Moise, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, dejó a Haití sumido en una prolongada crisis política y de seguridad que favoreció la expansión de las bandas armadas y agravó la crisis humanitaria, provocando además un aumento de la migración de haitianos hacia otros países, incluido Estados Unidos.