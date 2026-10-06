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granizada Bogotá
granizada Bogotá

VIDEO | Una granizada viste de blanco la capital colombiana y retrasa vuelos por baja visibilidad

La granizada causó caídas de árboles y daños en techos, aunque no se han reportado heridos hasta el momento

    Una fuerte granizada cubrió este lunes con un manto blanco a la capital colombiana, lo que obligó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a paralizar los vuelos del aeropuerto internacional El Dorado por baja visibilidad y falla en las comunicaciones.

    "Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta 'ground stop' para todos los vuelos con origen/destino al aeropuerto El Dorado", informó la Aerocivil en su cuenta de X.

    Un 'ground stop' (alto en tierra) es una medida de control de tráfico aéreo que obliga a los aviones a quedarse en el aeropuerto hasta que mejoren las condiciones meteorológicas de despegue.

    Varios videos publicados en redes sociales mostraron cómo plazas públicas y calles quedaron completamente cubiertas por la copiosa granizada que cayó desde el mediodía en Bogotá, luego de una mañana especialmente calurosa.

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    Impacto en Bogotá

    Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), los termómetros alcanzaron una máxima de 24,6 grados centígrados, una temperatura poco habitual para la capital colombiana, caracterizada por tener un clima templado, con máximas en torno a los 15 grados Celsius.

    Las lluvias afectaron sobre todo al oeste de la ciudad, en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, donde varias avenidas y calles se inundaron por completo, lo que perjudicó el transporte.

    Declaraciones oficiales

    El director del Idiger, Guillermo Escobar, explicó que "es normal" que estos cambios de clima sucedan a pesar del fenómeno de El Niño, que ya está presente en el país.

    • "Tuvimos temperaturas cercanas a los 24 grados a lo largo de la mañana, entró humedad en el distrito capital y por eso se presentan estas condiciones extremas. Podemos tenerlas a lo largo de octubre y noviembre y tenemos que estar preparados", dijo Escobar.

    Como consecuencia de la granizada, cinco árboles cayeron, varios puntos de la ciudad quedaron anegados y varios techos de materiales livianos colapsaron, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales.

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